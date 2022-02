Im US-Bundesstaat Louisiana wurde nun eine 14-Jährige verhaftet, weil sie versucht hat, einen Auftragskiller auf ihren Ex-Freund anzusetzen. Und das ausgerechnet am Valentinstag!

Das Mädchen suchte auf einer Fake-Seite nach einem Killer.

Mädchen will Auftragskiller für ihren Ex engagieren

Diese „Racheaktion“ ging wohl ordentlich nach hinten los. Ein 14-jähriges Mädchen aus dem US-Bundesstaat Louisiana hat laut Medienberichten versucht, einen Auftragsmörder auf ihren Ex-Freund anzusetzen. Am 14. Februar wurde sie deswegen verhaftet. Vermutlich stellen sich jetzt aber einige die Frage, wie man als junges Mädchen überhaupt einen Killer engagieren kann.

Laut Polizei soll sich das Mädchen dafür auf einer ganz speziellen Website herumgetrieben haben (den Namen der Page nennen wir jetzt ganz bewusst nicht). Auf der Seite findet man jedenfalls „arbeitswillige Mitarbeiter, die bereit sind, die dunkelsten Wünsche ihrer Auftraggeber zu erfüllen“. Zumindest steht das so auf der Website. Doch die Suche der 14-Jährigen läuft ins Leere, und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Killer-Suche auf einer Fake-Seite

Was das Mädchen wohl nicht wusste: bei der Website handelt es sich um eine Satire-Seite, die eigentlich zum Spaß gedacht ist. Manche User verstehen aber wohl den Witz dahinter nicht unbedingt, so eben scheinbar auch die 14-Jährige. Der Mann, der hinter dieser Fake-Seite betont allerdings, wenn er ernsthafte Nachrichten sieht, schickt er sie umgehend an die Behörden. Und das habe er in diesem Fall auch gemacht. Der Website-Administrator kontaktierte die Polizei bereits im Jänner und informierte sie über die Motive des Mädchens.

Die Polizei von Louisiana bestätigt, die junge Frau sei tatsächlich auf die besagte Internetseite gegangen, um ihren 14-jährigen Ex-Freund töten zu lassen. Sie habe dazu Bilder von ihm und Informationen über seinen alltäglichen Aufenthaltsort hochgeladen.

„Wir haben Ermittlungen durchgeführt und im Laufe unserer Untersuchung erfahren, dass tatsächlich Informationen auf der Website platziert wurden. Wir nahmen Kontakt mit dem 14-jährigen Mädchen auf und verhafteten sie dann, weil sie dazu aufrief, ihren Ex-Freund zu töten“, so ein Polizeisprecher gegenüber des Nachrichtensenders WAFB.

Anwalt: „Sie hat keine 5 Dollar, um einen Mörder zu bezahlen“

Der Anwalt des Mädchens sieht die Verhaftung aber nicht gerechtfertigt. „Meine Mandantin ist zuallererst ein Teenager“, sagte Anwalt Michael Nunnery. „Und um tatsächlich ein Verbrechen zu begehen, muss man über die nötigen Mittel verfügen.“ Weiters betont er: „Das ist eine 14-Jährige. Sie hat keine 5 Dollar, um einen Killer zu bezahlen, okay?“

Ob es sich bei der Aktion um einen Scherz ihrerseits handelte oder ob der Auftrag tatsächlich ernst gemeint war, ist nicht klar.