Hoch die Hände, Wochenende. Nach einer anstrengenden Woche freuen sich viele auf eine entspannte Pause. Doch für diese drei Sternzeichen wird das Wochenende ganz schön ereignisreich.

Denn sie erleben eine richtige Achterbahn der Gefühle.

Jungfrau

Für die Jungfrauen ist schon der Start ins Wochenende ziemlich anstrengend. Denn die Woche war für sie nervenaufreibend und vor allem stressig. Die perfektionistischen Jungfrauen haben sich einfach zu viel vorgenommen, das könnte sich jetzt rächen.

Denn sie kommen einfach nicht zur Ruhe und wundern sich, was sie wohl vergessen haben oder was noch alles ansteht. Kleiner Tipp: Es ist ok, wenn nicht alles erledigt werden konnte. Jeder braucht Entspannung. Deshalb einfach mal die Füße hochlegen, Musik anmachen und versuchen, den Alltag auszublenden.

Fische

Fische aufgepasst, denn das Wochenende wird wie in einer kitschigen Romantikkomödie. Das heißt zwar, dass ganz schön viel Liebe auf euch zukommen könnte; aber auch einiges an Drama.

Vor allem jene Fische, die gerade in der Datingphase sind, sollten am Wochenende immer wieder eine kurze Pause einlegen und tief durchatmen; denn die Gespräche mit dem Partner oder der Partnerin könnten richtig intensiv werden.

Zwillinge

Nachdem der Snow Moon ihnen einen Motivationsschub gegeben hat, erleben die Fische am Wochenende die Konsequenzen davon, wenn man sich hin und wieder zu weit aus dem Fenster lehnt.

Denn auch wenn es ihnen nicht aufgefallen ist: Einige Aussagen und Gesten haben das Umfeld des Tierkreiszeichens ganz schön getroffen und für Unmut gesorgt. Sei es eine unsensible Reaktion auf Nachrichten der BFF oder einfach eine enorme Abwesenheit im Leben der anderen. Dieses Wochenende müssen sich die Zwillinge ihren Aktionen stellen und im Freundeskreis wieder alle Wogen glätten!