Die richtige Selbstpflege ist wichtig. Das wissen wir alle. Trotzdem kann es im stressigen Alltag schnell vorkommen, dass man sich nicht genug Zeit für sich selbst nimmt.

Wir haben für euer Sternzeichen den perfekten Self-Care-Hack, damit ihr euch 2020 voll und ganz auf euch und eure Gesundheit konzentrieren könnt.

Widder

Du bist sehr zielorientiert und wirst deinem Ruf als “Workaholic” stets gerecht. Auch 2020 läuft es an der Karrierefront mehr als gut. Allerdings ist es auch wichtig einen gesunden Ausgleich zu schaffen. Am besten mit einer täglichen Dosis Yoga als Self-Care-Hack. Probiere jeden Tag eine andere Yoga-Pose aus. Auf diese Weise kannst du auch in stressigen Alltagssituationen einen kühlen Kopf bewahren. Zudem neigst du nicht mehr so leicht dazu, dich zu überarbeiten und Hals über Kopf in Dinge zu stürzen.

Stier

Spirituelle Wege, um Geist und Körper entspannen zu können, kommen für dich nicht infrage. Du benötigst etwas Greifbares und Handfestes, um so richtig abzuschalten. Wie wäre es also mit einem kleinen “Beauty-Package”, das du dir selbst zusammenstellst? Dabei kannst du entscheiden, welchen Teil deines Körpers du, wie und vor allem wann, verwöhnen möchtest. Um das Bankkonto nicht übermäßig zu strapazieren, kannst du auch ganz einfach jeden Monat ein anderes Beauty-Gadget kaufen und ausprobieren.

Zwilling

Mediation ist 2020 der ultimative Self-Care-Hack für dich. Dein spontaner Lebensstil wirkt sich nämlich auch auf deinen Körper aus. Deshalb ist es wichtig, ihm auch ein paar Ruhepausen zu gönnen. Schließe die Augen und nimm dir jeden Tag zehn Minuten Zeit, um zu meditieren. Schnell wirst du bemerken, dass sich dein Leben dadurch verbessert. Denn deine innere Ruhe wird sich auch auf andere Menschen positiv auswirken und sie magisch anziehen. Und wer weiß, vielleicht ist ja sogar Mr. Right dabei.

Krebs

Schon mal einen Blick in den Kleiderschrank geworfen? Falls nicht, dann ist es 2020 an der Zeit, Ordnung in dein Leben zu bringen und dem Chaos “Lebe wohl” zu sagen. Um dein Inneres ins Gleichgewicht zu bringen, ist es wichtig, dass auch deine Umgebung aufgeräumt ist. Denn dein Umfeld wirkt sich stark auf dein Verhalten aus. Der Wunsch, es deinen Mitmenschen immer recht zu machen, sorgt dafür, dass auch dir irgendwann einmal die Puste ausgeht. Deshalb solltest du Dinge, die du nicht mehr brauchst, aus deinem Leben verbannen und wichtiges und unwichtigem trennen. Das beginnt schon mit kleinen Dingen, wie dem Ausmisten deiner Kleidung.

Löwe

Du weißt was du willst. In Sachen “Self-Care-Hacks” kann dir keiner etwas vormachen. Schließlich ist dir dein Äußeres sehr wichtig. In diesem Jahr kannst du deinen Beauty-Sessions aber noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Während du deine Gesichtsmaske aufträgst, kannst du deinem Spiegelbild zum Beispiel fünf positive Dinge entgegnen. Oder probiere doch mal etwas Neues aus. Vielleicht eine spezielle Schönheitspraktik, von der du bisher nur gehört hast. Denn 2020 steht für dich ganz im Zeichen der Veränderung.

Jungfrau

Es ist an der Zeit, deinem Geist mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Noch irrst du ein bisschen verloren herum und weißt noch nicht so ganz, was du willst. Doch das kann sich 2020 ändern. Unser Self-Care-Hack für dich: Das gute alte Buch. Vor dem Schlafengehen zu schmökern, hilft dir dabei deinen Horizont zu erweitern und den Stress und die Arbeit mal links liegenzulassen. Wenn du jeden Abend ein Kapitel liest, kannst du am nächsten Morgen ganz entspannt in den Tag starten.

Waage

Balance. Das ist das Wort, dem du 2020 besonders viel Aufmerksamkeit schenken solltest. Ständig strebst du nach Harmonie und Frieden und hältst so dein Leben sehr gut im Gleichgewicht. Trotz deiner ausgeglichenen Art ringst du oft mit dir selbst und kannst deine Ziele deshalb nicht immer so schnell erreichen, wie du es gerne hättest. Eventuell liegt das auch an deiner Morgenroutine, die Körper und Geist oftmals nicht ausreichend mit Energie versorgt. Überlege dir eine Morgenroutine, die Tätigkeiten wie Yoga und Mediation zulässt und kreative Dinge wie etwa einen inspirierenden Spruch für den Tag beinhaltet.

Skorpion

Dein Sternzeichen sollte sich auch in diesem Jahr nicht überanstrengen. Geh die Dinge ruhig und locker an. Für ein entspanntes Gefühl bieten sich dabei ätherische Öle an. Sie verleihen deinem Zuhause einen herrlichen Duft und tragen dazu bei, dass du auf der Couch seelenruhig entspannen kannst. Achte bei der Auswahl auch auf deine emotionale Seite und wähle ein Öl, dass in deinem Körper ein wohliges Gefühl auslöst. Dann steht deiner täglichen Dosis an “Me-time” auch nichts mehr im Wege.

Schütze

Selfcare muss nicht immer etwas mit Beauty zu tun haben. Denn du weißt, dass man sich auch mit Kulinarik sehr gut verwöhnen kann. Du bist ein Genießer und weißt ein leckeres Gericht zu schätzen. In diesem Jahr solltest du bei deiner Ernährung allerdings auf gesündere und nahrhaftere Lebensmittel zurückgreifen. Dein gesunder Lebensstil wird dir dabei helfen, Geist und Körper wieder in den Griff zu bekommen, damit du dich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst.

Steinbock

Wann bist du das letzte Mal verreist? Vermutlich ist es schon etwas länger her, als dir persönlich lieb ist. In diesem Sinne: Koffer packen und das nächstbeste Ziel ansteuern. Durch deine pflichtbewusste Einstellung nimmst du dir viel zu wenig Zeit für dich selbst. Da wäre ein spontaner Trip doch die perfekte Gelegenheit, um mal wieder so richtig zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Der “Self-Care-Hack to go” sozusagen.

Wassermann

Du bist es nicht gewohnt im Zentrum des Geschehens zu sein, da du dich von der Gruppe distanzierst. Doch 2020 kann sich das ändern. Wir empfehlen dir, deinem Leben etwas mehr Sinnlichkeit zu verleihen. Zum Beispiel in Form einer entspannenden Massage oder einer beruhigenden Aromatherapie. Diese Dinge können nämlich auch zu zweit sehr viel Spaß machen. Auf diese Weise kannst du zeitgleich relaxen und neue Kontakte pflegen.

Fische

2020 gibt es allen Grund zur Freude. Denn du wirst lernen, für dich selbst zu sprechen und deine Bedürfnisse zu äußern. Obwohl du dabei auf Konfrontationen stoßen könntest, bleibst du ruhig. Um diese Fähigkeit beizubehalten, ist es wichtig, dass du privat abschalten kannst. Ganz spezielle und vor allem spirituelle Methoden sind dabei Heilungspraktiken mit Kristallkugeln. Sie helfen dir dabei, deinen persönlichen Zen zu finden und stressige Tage gut zu meistern.