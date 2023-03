Du datest gerade einen netten Typen und alles läuft super. Doch irgendwie erschleicht dich das Gefühl, dass irgendetwas nicht so ganz stimmt. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und du fragst dich langsam, ob er dich vielleicht sogar manipuliert? Dann könnte es sein, dass du an einen „Pick-me Boy“ geraten bist. Was hinter dem Phänomen steckt und wie du einen solchen Dating-Typ erkennst, verraten wir dir hier.

Aufgrund der Bezeichnung „Pick-me Boy“ gehen wir in diesem Artikel jetzt von einer heterosexuellen Datingsituation aus, natürlich können die bestimmten Pick-me Anzeichen aber auf jedes Geschlecht übertragen werden.

Was hat es mit dem Pick-me-Trend auf sich?

Auf der Videoplattform TikTok warnen immer mehr User:innen vor einem ganz bestimmten Männertyp. Und zwar den sogenannten „Pick-me Boys“! Vor allem in Sachen Dating kann es nämlich passieren, dass man nichtsahnend genau auf solch einen Kandidaten hereinfällt. Bevor wir dir aber verraten, was genau ein Pick-me Boy nun ausmacht, klären wir zuerst die Frage, woher der Begriff überhaupt kommt.

Vielleicht erinnerst du dich noch an das etwas ältere Phänomen der „Pick-me Girls“ im vergangenen Jahr. Damals ging ein alter Clip aus „Grey’s Anatomy“ plötzlich auf TikTok viral ging. In der Szene fleht Meredith Derek an: „Nimm mich. Wähle mich. Liebe mich.“ Ihr könnt euch an dieser Stelle wohl schon denken, woher der Name des Phänomens kommt. Denn „nimm mich“ heißt auf English „pick me“. Zahlreiche TikToker:innen erstellten daraufhin mit dem Audio zu der legendären Szene ironische Videos. Bei dem neuen Trend ging es dann vor allem um Frauen, die um jeden Preis Männer gefallen wollen. Gerne verstellen sie sich deshalb und machen stets deutlich, inwiefern sie „nicht wie die anderen Frauen“ sind. Kurz gesagt: Ein Pick-Me Girl holt sich männliche Bestätigung, indem es andere Frauen niedermacht. Nun wurde der TikTok-Trend um die Pick-me Boys erweitert. Diese sind hingegen aber eine ganz andere Story. Ihre Absicht ist zwar eine ähnliche, ihr „pick me“-Verhalten äußert sich aber dennoch ganz anders.

Diese Anzeichen sind typisch für Pick-me Boys

Das Hashtag #pickmeboy verzeichnet allein auf der Videoplattform bereits über 490 Mio. Aufrufe. Und wenn man all den Videos glauben kann, legen diese Männer ein ganz bestimmtes Datingverhalten an den Tag. Also solltest du gerade einen cuten Boy daten, jetzt gut aufgepasst, denn so verhält sich ein Pick-me Boy:

Anzeichen 1: Er wählt ganz bestimmte Emojis

Okay, dieser Punkt kommt dir vielleicht etwas sehr random vor. Denn was bitteschön haben Emojis mit dem Charakter einer Person zu tun? Sehr viel – zumindest wenn man der TikTok-Community Glauben schenken mag. So sollen Pick-me Boys tatsächlich verdächtig oft dieselben Emojis verwenden. Ganz oben auf der Liste: Das traurige Emoji mit den extremen Kulleraugen. Also, wenn du mit deinem Crush gerade Nachrichten ausstauscht, achte unbedingt auf die Wahl seiner Emojis!

Anzeichen 2: Er betreibt „Fishing for compliments“

Wer einen Pick-me Boy datet, dürfte recht schnell ein ganz bestimmtes Flirt-Muster bemerken. Er flirtet nämlich, indem er sich selbst kritisiert, schlecht macht und von seinen „Macken“ erzählt. Und da sollten bei dir die Alarmglocken läuten. Es klingt zwar im ersten Moment harmlos, ist es aber laut TikTok-Community gar nicht. Denn damit möchte er erreichen, dass du ihm widersprichst und sagst, wie toll er doch ist. „Fishing for compliments“ steht also auf der Agenda des Pick-me Boys. Beispiel gefällig? Ein TikToker imitiert ein solches Verhalten in einem Video, indem er gesteht, dass er auf Ed Sheeran steht und ihn deshalb „niemand haben will“.

Anzeichen 3: Er will besonders „woke“ rüberkommen

Dieser Punkt ist etwas tricky. Denn bei diesem Anzeichen ist es schwierig zwischen ehrlichen Intentionen und pick me Verhalten zu unterscheiden. Aber Pick-me Boys versuchen meist, besonders „woke“ rüberzukommen. Was das bedeutet? Sie tun so, als ob sie sich für Themen interessieren, die dir am Herzen liegen könnten. Sie geben sich deshalb manchmal als Feministen aus und kritisieren das Verhalten anderer Männer. „Ich mag deine Persönlichkeit. Merkst du, wie ich gerade deine innere Schönheit bemerke, nicht wie die anderen Männer, die nur deine tolle Figur sehen“, meint ein TikToker ironisch. „Hi, sorry, ich weine bloß wegen dem Gender Pay Gap und so“, beginnt ein anderer sein Video. Natürlich, kann sein Interesse für solche Themen auch völlig ehrlich sein, in Kombi mit den anderen Anzeichen, solltest du aber vielleicht etwas vorsichtig sein.

Anzeichen 4: Er kann nicht mit Ablehnung umgehen

Jetzt wird es richtig toxisch! Ein weiterer Charakterzug des Pick-me Boy ist seine Tendenz, nach einer Abfuhr direkt seine cute und schüchterne Fassade abzulegen. Er wirkt vielleicht mega liebevoll, wenn er versucht, jemanden zu verführen – kann aber überhaupt nicht mit Ablehnung umgehen. Erteilt ihm jemand eine Abfuhr, kann es passieren, dass er unfreundlich oder vielleicht sogar aggressiv wird. Er kritisiert womöglich das Aussehen seines Gegenübers und wird dabei auch oft frauenfeindlich beleidigend. Oder aber er reagiert mit Trotz und sagt, dass er ohnehin kein richtiges Interesse an dir hatte. In jedem Fall: Red Flag Alert!