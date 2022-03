Wenn Verstorbene aus unserem Umkreis plötzlich Kontakt aus dem Jenseits suchen, dann hat das vermutlich einen Grund. Nicht immer wollen Tote uns etwas Böses, wie wir es in Horrorfilmen zu sehen bekommen. In den meisten Fällen wollen sie uns nämlich einfach nur etwas Bestimmtes sagen.

Hier sind ein paar Gründe, weshalb sich jemand aus dem Totenreich eure Nähe suchen sollte.

Aus diesen 4 Gründen sucht jemand aus dem Jenseits Kontakt

Nicht in allen Fällen muss es beunruhigend sein, wenn Tote Kontakt suchen. Das könnten die Gründe für ihre Kontaktaufnahme sein.

1. Sie suchen körperliche Nähe

Plötzlich fühlt es sich so an, als wäre die verstorbene Person im selben Raum oder würde direkt neben einem stehen. Das muss nicht unbedingt Einbildung sein. Wenn man sich im Leben sehr nah stand, kann auch eine verstorbene Person Sehnsucht nach einem verspüren und Nähe suchen. Manchmal kann es sich sogar anfühlen, als würde sie uns sanft berühren.

2. Sie wollen nur reden

Manchmal erscheinen uns Tote auch in unseren Träumen. Wir interpretieren da meistens nicht so viel hinein, schließlich war es nur ein Traum. Doch in einigen Fällen versucht eine tote Person auf diese Weise mit uns in Kontakt zu treten und möchte mit uns reden. Die Träume wirken dann sehr realitätsnah und man kann den Inhalt des Traums einfach nicht mehr vergessen. Besonders an das Gespräch mit der/dem Verstorbenen können wir uns noch ewig erinnern.

3. Sie wollen Trost spenden

Dass man nach dem Tod um eine geliebte Person trauert, ist ganz normal. Und auch sie spüren, wenn es einem wegen ihres Todes nicht besonders gut geht. Deshalb versuchen sie mit ihrer Anwesenheit zumindest ein wenig Trost zu spenden. Das kann sich zum Beispiel in einer von innen heraus ausbreitenden Wärme äußern; ähnlich wie beim Gefühl von Geborgenheit.

4. Sie wollen warnen

Meistens wissen Verstorbene mehr als wir es tun. Schließlich behalten sie alles und jeden im Blick. Deshalb kann es sein, dass sie euch vor einem Fehler oder einer Gefahr warnen wollen, der sich für euch anbahnt. Fühlt es sich so an als wäre eine verstorbene Person anwesend und würde euch warnen wollen, dann einfach die Augen aufhalten und vorsichtig sein.