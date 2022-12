Es kursieren viele Mythen und Fakten rund um Kaiserin Sisi. Ihre Reiseapotheke, die Liebe zu ihrem Mann oder Sisis Haarpflege – kein noch so brisantes Detail ihres Lebens bleibt unbesprochen.

Wir haben hier 5 Details, die du bestimmt noch nicht wusstest.

Sisis Haar-Routine

Bei dieser Prachtmähne steckt doch bestimmt ein großes Geheimnis dahinter, oder nicht? Dieses lautet: Weniger ist mehr. Demnach war Sisi mit einer sehr dicken Haarstruktur gesegnet, weshalb sie ihre Haare nur alle drei Wochen gewaschen hat. Die Wasch-Prozedur dauerte dann sogar einen ganzen Tag! Verständlich, dass sie nicht öfter Lust darauf hatte. In der Serie „Sisi“ von RTL+ strahlt Hauptdarstellerin Dominique Devenport auch in der zweiten Staffel mit ihrer Sisi-Haarpracht – wir hoffen, dass zumindest sie öfter zum Haare waschen Zeit hat! 😉 Streame jetzt die erste und zweite Staffel von Sisi auf RTL+!

Haare waschen nur alle drei Wochen? Für Kaiserin Elisabeth Normalität.

Bild: Pascal Buenning/ RTL+

Tod der Tochter

Sisis erste Tochter Sophie starb mit nur zwei Jahren an einem Darminfarkt. Dies war für die Kaiserin so ein Schock, dass sie ihre beiden weiteren Kinder Gisela und Kronprinz Rudolf ihrer Schwiegermutter Sophie überließ und auf Reisen ging. Erst um Nachzüglerin Marie Valerie kümmerte sich die Kaiserin wieder selbst, dann aber mit voller Fürsorge. Am Ende der ersten Staffel der Erfolg-Serie „Sisi“ auf RTL+ wird auch der Tod von Sophie thematisiert – wie es wohl in der zweiten Staffel weitergeht? Ab dem 16. Dezember wissen wir mehr!

In der zweiten Staffel von „Sisi“ wird der Tod von Tochter Sophie weiter thematisiert.

Bild: Pascal Buenning/ RTL+

Ehe aus Vernunft

Ihr Entschluss, ihren Cousin, den Kaiser von Österreich, zu heiraten, war keine Entscheidung aus Liebe. Sisi soll zu ihrer Mutter gesagt haben: „Einem Kaiser darf man keinen Korb geben“. Keine schöne Antwort auf einen Heiratsantrag, finden wir. 😜 Zum Glück wird die Liebe zu Kaiser Franz Joseph in der Serie „Sisi“ auf RTL+ etwas romantischer dargestellt als sie war. Wir freuen uns schon auf viele weitere romantische Momente zwischen den beiden Hauptdarstellern in der zweiten Staffel.

Wir dürfen so viel verraten: Auch in der zweiten Staffel von „Sisi“ warten hotte Szenen auf uns!

Bild: RTL+

Sisis Affäre

In der ersten Staffel der Serie „Sisi“ auf RTL+ wirft der Kaiser seiner Frau vor, dass seine zweite Tochter nicht von ihm stamme, sondern vielmehr vom ungarischen Graf Andrássy. Dass Kaiserin Elisabeth auch in Realität von dem Grafen nicht abgeneigt war, war ein offenes Geheimnis. Ob und wie die beiden ihren Kontakt über die Freundschaft hinaus pflegten, ist jedoch bis heute ein gut gehütetes Geheimnis.

Auch in der zweiten Staffel bleibt es zwischen der Kaiserin und Graf Andrássy spannend.

Bild: RTL+

Das Tattoo

Ein pikantes Detail aus dem Leben der Kaiserin: Sie ließ sich mit 51 Jahren in einem winzigen griechischen Hafenlokal das Bild eines kleinen Ankers auf ihre Schulter tätowieren. Ganz gegen die Regeln der kaiserlichen Etikette, gewann hier Wohl der Freiheitsdrang. In der Serie „Sisi“ auf RTL+ haben wir in der ersten Staffel noch kein Tattoo erspähen können, dafür ist Sisi in der Serie auch noch zu jung. Wer weiß, folgt in Staffel 2 ab 16. Dezember ein Tattoo-Schock? Wir bleiben gespannt!