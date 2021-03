Sobald man jemanden kennenlernt, mit dem es gut läuft, fragt man sich ständig, was im Kopf des anderen vorgeht. Steht er auch auf mich? Denkt sie an mich? Hat sich dieser Mensch in mich verliebt? Wir suchen ständig nach Anzeichen, die uns verraten könnten, was das Gegenüber empfindet. Oft kann es helfen zu analysieren, welche Messages du von der Person bekommst.

Diese sechs Nachrichten deuten jedenfalls darauf hin, dass er oder sie Interesse an dir hat und ziemlich wahrscheinlich in dich verliebt ist.

1. “Bist du gut nachhause gekommen?”

Diese Nachricht deutet darauf hin, dass die Person an dich denkt und wissen will, ob du sicher nachhause gekommen bist und es dir gut geht. Definitiv ein Anzeichen dafür, dass er oder sie gerade dabei ist, sich in dich zu verlieben oder sogar schon verliebt ist!

2. “Wie war dein Tag?”

Wer am Abend wissen will, wie dein Tag war und was du so alles erlebt hast, der ist wirklich an dir interessiert und will am liebsten alles über dich wissen. Sieh diese Nachricht also als ein gutes Zeichen und stress dich nicht, es läuft in eine gute Richtung.

3. “Schlaf gut!”

Eine Gute-Nacht-Nachricht oder ein kurzes “Guten Morgen” in der Früh zeigen definitiv, dass er oder sie Interesse an dir hat und Gefühle für dich entwickelt. Freu dich also und genieß es!

4. “Wie geht es dir?”

Wer verliebt ist, der fragt nach, wie es der Person geht und zeigt so sein Interesse. Auch das bedeutet, dass dieser Mensch zwischendurch an dich denkt und du ihm einfach ans Herz gewachsen bist. Was gibt es Schöneres?

5. “Wann sehen wir uns wieder?”

Diese Nachricht zeigt eindeutig, dass die Person, die du gerade datest, nicht genug von dir bekommt und sich schon unglaublich darauf freut, dich wiederzusehen. Deshalb wird auch einfach ganz direkt gefragt, wann ihr euch denn wieder treffen wollt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie in dich verliebt ist!

6. “Du fehlst mir!”

Dazu müssen wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Wenn du von jemandem hörst, dass er dich vermisst, dann ist ja eigentlich eh schon alles klar! <3