Dein erstes Date mit deinem Crush steht an? Damit die Sache ein gutes Ende nimmt, solltest du schon von Anfang an die richtigen Fragen stellen. Dazu raten auch Scheidungsanwält:innen und empfehlen vor allem diese acht Themen anzusprechen, um das Glückspotenzial mit deinem Love Interest herauszufinden.

So kann dich gezieltes Fragenstellen schützen.

Scheidungsanwälte empfehlen diese 8 Fragen fürs erste Date

Wenns um Red Flags in Sachen Beziehung geht, hat wohl niemand so gute Antennen wie Scheidungsanwälte und -anwältinnen. Tagtäglich werden sie Zeugen von Geschichten, in denen sich persönliche Macken in ein tragisches Ende verwandelt haben. Und genau das macht sie auch zu Expert:innen in Sachen Dating. Willst du also ein „… und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage“ solltest du deinem Crush folgende Fragen stellen, um möglichst viel über ihn oder sie herauszufinden.

1. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Geschwistern oder Eltern gesprochen?

Die Frage eignet sich perfekt, um mehr über die Familien-Verhältnisse deines Dates zu erfahren. Denn seien wir uns ehrlich – es sagt auch viel über das Beziehungsleben von Menschen aus, wie nahe jemand seiner Familie steht. Extrem nah? Dann könnte es zum Beispiel schwierig werden, die Beziehung über die Familie zu stellen oder Grenzen zu setzen. Gibt es Drama unter den Geschwistern und mit den Eltern? Da könnte mitunter die Unfähigkeit bestehen, Beziehungen langfristig aufrechtzuerhalten.

2. Wie ist deine letzte Beziehung zu Ende gegangen?

Ja, wir wissen – Ex-Geschichten sind beim ersten Date eigentlich Tabu. Aber wo bleibt da der Spaß? Und diese Information sagt tatsächlich viel über unsere potenziellen Partner:innen aus. Wenn dein Date ausschließlich die Schuld bei seiner oder seinem Ex sucht, sollten die Alarmglocken läuten. Such besser nach jemandem, der bereit ist, Verantwortung für das Scheitern der Beziehung zu übernehmen. Denn das zeigt Demut, Ehrlichkeit und Fähigkeit zum persönlichen Wachstum.

3. Wer war als Kind dein größtes Idol?

David Hasselhoff, Dieter Bohlen oder doch vielleicht Madonna? Diese Frage gibt dir die Möglichkeit, das ungefähre Alter deines Dates zu erfahren. Fun Fact: viele Geschiedene sollen nämlich erst nach ihrer Scheidung das wahre Alter ihrer Ehepartner:innen erfahren haben.

4. Welchen Fehler aus der Vergangenheit würdest du gerne wiedergutmachen?

Das eigene Versagen einzugestehen bedeutet immer auch zu riskieren, dass man sich bloßstellt. Aber genau das macht auch unglaublich attraktiv. Denn niemand will bei einem Date hören, wie perfekt man doch ist und was man schon alles Tolles in seinem Leben geleistet hat. Fehler zu erkennen und sich diese einzugestehen, zeugt von Stärke. Bereut dein Date jedoch die alte Teenager-Liebe stehen gelassen zu haben, ist das eher ein schlechtes Zeichen für dich.

5. Hältst du dich selbst für einen guten Kommunikator/eine gute Kommunikatorin?

Gute Kommunikation ist immer der Schlüssel! Wenn eine Ehe scheitert, liegt die Ursache meist an mangelnder Kommunikationsfähigkeit. Wenn zwei Liebende sich nicht sagen, was sie stört, werden kleine Probleme auf Dauer zu einer großen Krise. Der Unmut wächst über die Jahre und führt zum Auseinanderdriften. Ist die Distanz mal sehr weit, ist es schwer bis unmöglich, wieder zueinander zu finden. Herauszufinden, wie dein Date kommuniziert und wie es mit deiner Kommunikationsweise harmoniert, sagt viel über eine mögliche Zukunft aus.

6. Wo warst du in deinem letzten Urlaub?

Du fragst vermutlich, wie diese Frage eine zukünftige Beziehung sicherstellen soll. Aber damit könntest du herausfinden, in welcher Gehaltsschere sich dein Date befindet und wie sein oder ihr Umgang mit Geld ist. Klingt der Urlaub besonders extravagant, könntest du zum Beispiel nachfragen „Wow, wie hast du das bezahlt?“ – dann ist es schon aufschlussreich, ob dein Date lange auf den Urlaub gespart hat oder einfach mal seinen Kreditrahmen überzogen hat. Die Einstellung zu Geld und Schulden ist laut Scheidungsanwält:innen eine der Hauptursachen für Eheprobleme.

7. Glaubst du an dauerhaftes Liebesglück?

Jede glückliche Beziehung braucht viel Arbeit und Engagement beider Seiten. Denkt dein Date, ein „glücklich bis ans Ende“ passiert einfach so, wird er oder sie womöglich etwas realitätsfremd sein.

8. Was liebst du am meisten an deiner Arbeit?

Frag dein Date nach seinem oder ihrem Job? Ziemlich viele Jobwechsel könnten auch ziemlich viele Beziehungen bedeuten. Lebt dein Date für den Job und hat wenig Bock, am Wochenende mit dir Zeit zu verbringen, könnte das ein Warnsignal für spätere Probleme sein.