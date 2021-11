Schmuck ist zum Glück weniger trendorientiert als Kleidung. Deshalb ist er wesentlich zeitloser als Schuhe oder andere It-Pieces. Was uns gerade trotzdem auffällt, sind die opulenten Ohrringe, die die Ohren einiger Influencerinnen zieren.

Gerade die folgenden Exemplare erleben eine wahre Trendwelle.

Ohrringe spielen diese Saison die Hauptrolle

Man darf die kleinen Accessoires aufgrund ihrer Größe ja nicht unterschätzen. Sie haben die Macht, über die Genialität und Einzigartigkeit eines Outfits zu entscheiden. Das wissen auch die folgenden Influencerinnen und kombinieren „Statement“-Ohrringe zu ihren alltäglichen Looks, um ihnen das gewisse Etwas zu verleihen.

1. Eingekreist

Die ineinander verschlungenen und verschnörkelten Elemente der Ohrringe ziehen mit ihrer demonstrativen Innigkeit definitiv unsere Blicke auf sich. Sie funktionieren zu praktisch jedem Outfit. So auch zum lässigen Streetstyle-Look von Influencerin Grece Ghanem. Mit ihrer Schmuckwahl verleiht Grece dem nach Coolness schreienden Outfit zusätzlich eine unerwartete Anmut.

2. Creolen-Comeback

Viele werden sich fragen, ob Creolen jemals weg waren. Na ja, man könnte sagen, sie waren zwar nie ganz weg, aber sie erleben durch den Y2k-Trend gerade ein großes Revival. Diesen Winter verzieren die großen Ringe unsere Ohren und lenken damit die Aufmerksamkeit ganz auf unsere Gesichter. Wer den übergroßen Creolen noch mehr Ausdruck verleihen möchte, kann bei mehreren Ohrlöchern noch einen zweiten ringförmigen Ohrring dazu tragen – So macht es uns zumindest Fashionista Amaka vor.

3. Perlen-Blocking

Color-Blocking steht diese Saison im modischen Scheinwerferlicht. Aber pssst! Das bezieht sich nicht nur auf unsere Textilienwahl. Ebenso unsere Accessoires dürfen sich dem trendigen Style-Stilmittel bedienen. Die Dänin Mette zeigt uns, wie cool große türkise Perlenohrringe zu einem feuerfarbenen Outfit aussehen können. Eine kühle Brise zum warmen Outfit, wenn man so will.

4. Verkettet

Chunky Chain Bags begleiten uns schon das ganze Jahr. Jetzt tragen wir die Kettenriemen in etwas verkürzter Form auch an den Ohren. Wie lang die Gliederketten-Ohrringe dabei sind, ist völlig egal. Hauptsache sie verlängern unseren Hals dabei optisch. Wer möchte, kann passend dazu auch eine Gliederkette am Hals kombinieren. So legt ihr noch einen Chunky-Flavor obendrauf.