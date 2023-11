Pickel und unreine Haut gehören zu den unangenehmsten Begleiterscheinungen der Pubertät. Hat der Körper die tiefgreifenden hormonellen Veränderungen verdaut, ist der Albtraum für die Meisten vorbei. Es kann aber auch zu einer verspäteten Form der Hautverunreinigungen kommen. Acne Tarda begleitet Betroffene möglicherweise bis weit über die Pubertät hinaus.

Ganz ohne Pickel und Hautunreinheiten schafft es fast niemand durch die Pubertät. Die gravierenden hormonellen Veränderungen, die der Körper in dieser besonderen Zeit durchlebt, sorgen für eine erhöhte Talgproduktion, die die Talgdrüsen in der Haut verstopft und die unschönen Veränderungen verursacht. Wer eine schwere Form der Akne entwickelt, kann sogar langfristig unter den Veränderungen der Haut leiden, zum Beispiel in Form von Aknenarben.

Wenn der Hormonhaushalt nach der Pubertät wieder ins Gleichgewicht kommt, gehören Pickel und unreine Haut meist der Vergangenheit an. Es kann aber auch zu einer späten Form der Akne kommen, die dir langfristig das Leben schwer machen kann. Acne Tarda heißt die Variante, die dafür sorgt, dass Hautunreinheiten nach der Pubertät nicht mehr ganz verschwinden oder dass die Erkrankung zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausbricht. Das steckt hinter der Erwachsenenakne.

Acne Tarda: So zeigt sich die Spätakne

Acne Tarda ist eine späte Ausprägung der Hautveränderungen, die auch in der Pubertät für Pickel und Mitesser sorgen. Treten die unschönen Verunreinigungen auf der Haut auch ab dem 25. Lebensjahr noch auf, also in einer Lebensphase, in der die Pubertät für gewöhnlich schon abgeschlossen ist, könnte es sich um Erwachsenenakne oder Acne Tarda handeln.

Besonders häufig sind Frauen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren betroffen. In manchen Fällen verschwinden die Hautunreinheiten nach der Pubertät zunächst und kehren zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück. Andere Betroffene verlieren ihre problematische Haut nie ganz und stellen lediglich Schwankungen in der Intensität der Aknebildung fest. Genau wie in der Pubertät, kann auch Acne Tarda sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Von einem grundsätzlich unreinen Hautbild mit Pickeln und Mitessern bis zu starken Rötungen, eiternden Pusteln und tiefliegenden Knötchen sind vielfältige Varianten möglich. Auch wann sie auftritt und ob sie möglicherweise von selbst wieder verschwindet, lässt sich nicht vorhersagen.

Mögliche Ursachen für Akne im Erwachsenenalter

Die Veranlagung zu Spätakne ist bei Frauen größer, da ihr Körper häufigere und sich stärker auswirkende hormonelle Veränderungen durchläuft. Auch ist die Wahrscheinlichkeit größer, eine Acne Tarda zu entwickeln, wenn die Haut bereits in der Pubertät stark von der Erkrankung betroffen war. Typische Körperbereiche sind die T-Zone, Kinn und Wangen sowie Dekolletee und Rücken. Hier sitzen besonders viele Talgdrüsen.

Die Ursachen für die Erwachsenenakne können dieselben sein wie im Jugendlichenalter. Hormonelle Veränderungen im Körper sind die häufigsten Auslöser für erneute oder anhaltende Hautunreinheiten. Das Absetzen der Pille, eine andere hormonell gesteuerte Verhütungsmethode, eine Schwangerschaft oder ein früher Eintritt der Wechseljahre können das hormonelle Gleichgewicht im Körper so stark beeinflussen, dass die Talgdrüsen überreagieren und Akne entstehen lassen. Die stärkere Produktion des männlichen Geschlechtshormons Testosteron ist eine häufige Begleiterscheinung, die zur Verstopfung der Hautporen und damit zu Hautunreinheiten führt.

Manchmal reagiert der Körper auch auf die Einnahme bestimmter Medikamente mit einer Verschlechterung des Hautbildes. Wenn du genetisch bedingt zu fettiger und öliger Haut neigst, könne das ebenfalls ein Auslöser für Acne Tarda sein.

Die Darmgesundheit kann ebenso eine Rolle spielen, wenn Pickel und Hautunreinheiten nach der Pubertät nicht verschwinden wollen. Ein intakter Darm sorgt dafür, dass die auch für die Hautgesundheit wichtigen Stoffe wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente aus der Nahrung in ausreichender Menge aufgenommen und verwertet werden können. Wird der Darm in Mitleidenschaft gezogen, zum Beispiel durch eine sehr fettige oder zuckerhaltige Ernährung oder durch die häufige Einnahme von Medikamenten wie Antibiotika, kann die Darmgesundheit gestört werden und damit auch die ausgewogene Nährstoffversorgung des Körpers und der Haut.

Nicht immer liegt die Ursache für Acne Tarda unter der Haut. Auch äußere Faktoren wie Umweltverschmutzung und Stress können eine Rolle spielen. Nicht selten zeigt eine Hautanalyse auch, dass Bakterien durch eine falsche Hand- und Gesichtshygiene die Hautverunreinigungen fördern oder dass Pflegeprodukte und Make-Up verwendet werden, die nicht zu den Bedürfnissen der Haut passen. Spielt die Haut auch weit nach der Pubertät noch verrückt und reagiert mit Pickeln, Mitessern oder sogar entzündeten und eiternden Pusteln, ist ein Besuch beim Hautarzt sinnvoll. Das gilt besonders, wenn das Hautbild sich auch mit einer speziellen Hautpflege und anderen Tipps zur Selbsthilfe nach zwei bis drei Monaten nicht verbessert oder die Entzündungen sich sogar verstärken. Der Hautarzt kann die Ursachen für die Acne Tarda ermitteln und sinnvolle Behandlungsansätze empfehlen.

Was hilft gegen Acne Tarda?

Wer auf im Erwachsenenalter noch mit Pickeln und Hautunreinheiten zu kämpfen hat, muss nicht den Kopf in den Sand stecken. Genau wie in der Pubertät, gibt es auch für die späte Variante der lästigen Akne Möglichkeiten der Behandlung und der Vorbeugung. Ist das Hautbild stark in Mitleidenschaft gezogen und treten möglicherweise eiternde und entzündete Pusteln auf, sollte ein Dermatologe zu Rate gezogen werden. Leichtere Symptomatiken lassen sich häufig aber auch ohne tiefgreifende medizinische Maßnahmen lindern.

Mit der passenden Gesichtspflege können die Symptome häufig schon gelindert werden oder bei regelmäßiger Anwendung sogar ganz verschwinden. Wer bereits in der Pubertät stark mit Pickeln zu kämpfen hatte, sollte auch im Erwachsenenalter zu einer Pflege für zu Akne neigende Haut greifen. Die speziellen Produkte für anspruchsvolle Haut enthalten Wirkstoffe, die der Überproduktion von Talg entgegenwirken können und der Haut einen gepflegten, natürlich matten Teint verleihen. Um bei der großen Auswahl an Pflegeprodukten das richtige Präparat zu wählen, kann eine Hautanalyse sinnvoll sein. Wer noch nicht in dermatologischer Behandlung ist, kann zunächst auch eine Hautanalyse in einem Kosmetikstudio oder in einem Fachgeschäft für Hautpflege in Anspruch nehmen. Sind die besonderen Bedürfnisse der Haut bekannt, kann sie mit den richtigen Produkten gesund und schön gepflegt werden.

Eine zu Acne Tarda neigende Haut sollte nicht zu stark mit Zusatzstoffen konfrontiert werden. Sie können zu Hautirritationen führen und das natürliche Gleichgewicht der Haut stören. Eine regelmäßige gründliche Reinigung mit klarem Wasser oder einem speziellen Pflegeprodukt unterstützt reine Poren und ein klares Hautbild. Wichtig ist auch, auf saubere Handtücher zu achten. Eine sorgfältige Handhygiene unterstützt die gesunde Haut ebenfalls. Die Hände kommen täglich mit einer Vielzahl von Bakterien und anderen Schadstoffen in Berührung. Gelangen diese Störenfriede in Zonen, die anfällig für Akne sind, zum Beispiel durch Berührungen im Gesicht mit ungewaschenen Händen, können entzündliche Prozesse in Gang gesetzt werden, die die Akne begünstigen.

Durch übertriebene Hygiene kann die Haut ebenfalls Schaden nehmen und anfälliger für Aknebildung werden. Wird die Haut vor allem im Gesicht zu häufig gereinigt, kann sich die natürliche Schutzschicht nicht bilden und schädliche Stoffe haben leichtes Spiel. Nicht zuletzt kann auch ein gesunder Lebensstil einen wesentlichen Beitrag zu einem gesunden und schönen Hautbild leisten. Wer auf Alkohol und Nikotin verzichtet, tut seiner Haut täglich etwas Gutes. Zucker, Koffein und Weißmehl sowie Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index sollten ebenfalls in kleinen Mengen auf dem Speiseplan stehen. Auch ausreichende Ruhephasen und möglichst wenig Stress sind ein Facelift. Mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung wird der Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt und kann auch der Haut alles zukommen lassen, was sie braucht, um gesund und strahlend schön zu bleiben.