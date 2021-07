Bis gestern wurde noch heiß spekuliert – jetzt steht endlich fest: Leslie Grace spielt die Hauptrolle in der ersten eigenen Batgirl-Verfilmung. Doch wer ist die neue Powerfrau im DC-Universum?

Leslie Grace setzte sich gegen Mitstreiterinnen wie Zoey Deutch und Isabela Merced durch.

Batgirl wird endlich ihren eigenen Film bekommen. Und seit heute steht nun auch offiziell fest, wer die Hauptrolle in dem Film spielen wird. Nachwuchsstar Leslie Grace wird zur Titelheldin und darf sich das Cape überstreifen. Noch kann es die Schauspielerin überhaupt nicht fassen, die Batgirl-Figur zu spielen. Sie schreibt dazu auf Twitter: “Ich bin mehr als aufgeregt, dass ich Barbara Gordon verkörpern darf. Ich kann gar nicht glauben, dass ich diese Zeilen überhaupt gerade schreibe.” Außerdem verspricht der Star: „Ich werde mein Bestes geben!“

I am BEYOND EXCITED to embody Barbara Gordon, your #Batgirl ! I cannot believeeee what I’m writing rn… THANK YOU DC for welcoming to the family! I’m ready to give her all I’ve got! 🦇💜✨ https://t.co/muq9GuVVk6