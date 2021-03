In der jüngsten Ausgabe der Kochsendung Kitchen Impossible muss Koch-Rabauke Tim Mälzer diesmal gegen einen 3-Sterne-Koch antreten.

Sven Elferfeld, Chef der Küchenmaschine in Hamburg, hat sich für sein Duell gegen Mälzer viel vorgenommen. Bei Kitchen Impossible versuchen die Kontrahenten, Spezialitäten einer bestimmten Region möglichst genau nachzukochen. Die Sendung wird auf Vox am Sonntag, den 14. März, um 20.15 Uhr ausgestrahlt und ist außerdem im Livestream auf TV NOW zu sehen.

Für Mälzer geht es zunächst nach Frankfurt am Main: Dort wird ihm von seinem Gegner eine noch nie dagewesene Geschmackswelt vorgesetzt. Und Mälzer muss sich mit den ganzheitlichen Ansätzen einer Lebensphilosophie auseinandersetzen – dem Ayurveda. Beim Verköstigen der Box wird ihm rasch klar: Er muss auch ayurvedisch kochen. Doch Mälzers Spekulationen zur Frage nach dem Originalkoch bleiben unbeantwortet. Die größte Überraschung erwartet ihn aber im Steigenberger-Hotel Frankfurter Hof. Dort erwartet ihn ein alter Weggefährte– jemand, mit dem er so gar nicht gerechnet hat.

Kitchen Impossible: Mälzers Kampf gegen 3 Sterne

In der Vergangenheit hat Tim Mälzer erst zweimal die Kreationen eines 3-Sterne-Kochs nachkochen müssen. Daher hat sich Sven Elverfeld ausgedacht, Mälzer zu einem gleich hoch besternten Kollegen zu schicken. Die Wahl fiel dabei auf Christian Jürgens, der am Tegernsee sein Restaurant Überfahrt leitet.

Tim Mälzer wiederum schickt Sven Elverfeld nach Baden-Württemberg in das dortige Schorndorf, bekannt für seine urige Altstadt mit Fachwerkhäusern. Für Elverfeld hat sich Mälzer aber eine besondere Aufgabe ausgedacht. Dabei geht es nicht nur um die richtige Technik, sondern auch um Kochwissen. Dazu kommen erschwerte Umstände, die das Kochen in einer privaten Küche mit sich bringen. So viel ist fix: Traditionell wird es auf jeden Fall …

Die zweite Aufgabe führt Elverfeld dann in den Bereich der Patisserie. Er hat auch eine entsprechende Ausbildung genossen. Und mit einer traditionsreichen deutschen Torte begibt er sich bei Kitchen Impossible sozusagen auf eine Zeitreise in seine Jugend und seine Lehrjahre im Schwarzwald. Motto: Teigschaber statt Kochlöffel.