Jetzt aber wirklich: Neun Jahre zu spät bekam der Flughafen der deutschen Hauptstadt Berlin nun endlich die lang ersehnte Bewilligung der Baubehörde. Ende Oktober soll die Eröffnung folgen.

Zuvor machte der unfertige Flughafen mit einer langen Liste an Problemen immer wieder Schlagzeilen.

Endspurt für Berliner Flughafen

Vergangenen Dienstag machte der Hauptstadtflughafen einen großen Schritt in Richtung Öffnung. Die Baubehörde des Landkreises Dahme-Spreewald gab den Flughafen zur Nutzung frei. Jetzt kann die Fluggesellschaft endlich ihren lang ersehnten Probebetrieb vorbereiten. Damit diesmal wirklich alles fristgerecht fertig wird, laufen parallel noch ein paar Restbauarbeiten.

Im Sommer, also Juni und Juli, können erste Freiwillige auch schon die Abläufe beim Check-In und bei den jeweiligen Gates testen. Starten können die Flieger, laut Plänen, am 31. Oktober. Zumindest dann, wenn die Reisewarnung bis dahin wieder gelockert werden.

Sechs geplatzte Eröffnungstermine

Zuvor traf man in Deutschland auf einen wunden Punkt, wenn man den Berliner Flughafen ansprach, der seit neun Jahren auf seine Eröffnung wartet. Kaum zu glauben, dass es noch in diesem Jahr so weit sein soll. Sechsmal sind Eröffnungstermine bereits geplatzt. Gründe dafür waren Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme.

Der unfertige Flughafen in Berlin Schönefeld kam immer wieder in die Schlagzeilen. Mal waren die Rolltreppen zu kurz, mal ging das Licht nicht aus und dann gab es auch noch ein regelrechtes Raum-Chaos wegen falscher Nummerierungen. Für das meiste Kopfzerbrechen sorgte jedoch der Brandschutz. Jahrelang hat es gedauert, bis der gefährliche Kabelsalat am Flughafen entwirrt wurde. Jetzt gab der Tüv aber auch dafür eine Prüfbescheinigungen aus.

Berlin-Tegel wird eingestellt

Was passiert dann mit den anderen Flughafen in Berlin? Dieser wird eingestellt. Eigentlich hat man dafür den Zeitpunkt Anfang November angepeilt, doch aufgrund der Coronakrise und da jetzt ohnehin nur noch sehr wenige Flugzeuge unterwegs sind, könnte Berlin-Tegel bereits am 1. Juni schließen.