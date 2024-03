In einem aktuellen Tiktok-Video hat Rapperin Cardi B nicht nur ihre neue Single „Enough (Miami)“ angeteasert, sondern dabei auch ihren fehlenden Zahn zu Schau gestellt. Der 31-Jährigen soll wegen eines „harten Bagels“ eines ihrer Veneers herausgefallen sein.

Innerhalb kürzester Zeit ging das Video auf der Plattform viral.

Cardi B hält eine besondere „Überraschung“ für ihre Fans bereit

Aktuell ist Cardi B in aller Munde. Jetzt dreht sich aber eher alles um ihren eigenen Mund. Oder besser gesagt um ihre Zähne. Am Mittwoch teilte die erfolgreiche Rapperin ein Video auf Tiktok, das auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich zu sein scheint. Die 31-Jährige präsentiert darin einen ihren ausgefallenen Looks und funktioniert ihren Poolbereich kurzerhand zum Laufsteg um. Im Hintergrund hören wir einen Auszug ihrer neuen Single „Enough (Miami)“, die am Freitag erscheinen wird. Doch Fans fällt schnell auf, hinter dem Clip steckt mehr, denn in der Bildüberschrift teasert Cardi an, dass am Ende des Clips eine Überraschung auf ihre Fans wartet … und die hat es in sich!

Nach ihrem Walk am Pool gibt es nämlich plötzlich einen Szenenwechsel – Schnitt zu einem Close-up von Cardi B im Sleek-Look – dann enthüllt sie die „Überraschung“. Die 31-Jährige grinst in die Kamera und begrüßt ihre Follower:innen mit „Wie geht’s euch, Motherf*ckers?“; dabei kaum zu übersehen: Cardi B fehlt ein Zahn! Was ist denn da passiert? In einem separaten Post auf ihrem InstagramBroadcast-Channel „BG Secret Society“ gibt es dann Klarheit: Schuld an der Zahnlücke ist offenbar ein zu harter Bagel, erzählt die Rapperin amüsiert.

Video-Clip sorgt für Lacher in der Community

Auch wenn die Rapperin jetzt einen Zahn weniger hat, scheint sie den „Unfall“ mit Humor zu nehmen. Und begeistert damit offenbar auch die Tiktok-Community. Denn das Video hat mittlerweile knapp sechs Millionen Views und auch in den Kommentaren geht ordentlich die Post ab: Über 12.000 Mal wurde das virale Video bereits kommentiert!

„Cardi B, du brauchst eine eigene Comedy-Show„, schreibt etwa eine Userin amüsiert. Eine andere Person kommentiert: „Cardi, ich liebe dich, du hast mir den Tag gerettet mit diesem Video“ und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Und eine weitere Userin will wissen: „War es der Bagel wert?“. Ob Cardi mittlerweile ein neues Veneer hat, wissen wir noch nicht – aber hoffentlich werden wir es demnächst in ihrem Broadcast-Kanal auf Instagram erfahren!