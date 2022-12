Wir lieben Chamapgner und wir lieben schöne Nägel. Warum also nicht beides direkt miteinander kombinieren? Eben! Wir finden auch, dass da absolut nichts dagegen spricht – wie passend, dass der Nageltrend „Champagne Sparkles“ gerade voll in ist und noch dazu perfekt für die Feiertage ist.

Wir zeigen euch, wie der Look funktioniert!

Champagne Sparkles: Schimmernder Nageltrend für die Feiertage

Im Prinzip erklärt sich der Trend ja schon von selbst: Nichts geht ohne Glitzer! Bei „Chamapgne Sparkles“ gilt: mehr ist mehr! Je mehr Schimmer und Sparkles, desto besser. In der Weihnachtssaison dürfen wir ruhig ordentlich auffallen und das gilt natürlich auch für die Nägel. Egal ob kurze oder lange Nägel, dieser Farbtrend ist in jedem Fall ein Hingucker und lässt sich einfach zu jedem Outfit kombinieren. Großer Pluspunkt: Mit glitzernden Gold- und Champagner-Farben auf deinen Fingernägeln, wertest du jeden Look automatisch auf und verleihst ihm die elegante Note und den richtigen Glamour, denn es für die Weihnachtsfeier oder die Silvesterparty braucht!

Style-Tipp: Wenn die Nägel richtig glitzern, muss es gar nicht mehr so viel extra Schmuck on top sein. Die auffällige Lackierung ist Hingucker genug.

So einfach geht’s:

Dieser Nageltrend ist wirklich total unkompliziert und gleichzeitig extra stylish und glamouros. Alles, was du für „Champagne Sparkles“ brauchst, ist schimmernder oder glitzernder Nagellack. Wähle am besten Gold- oder Silbertöne, für die Extraportion Glamour! Achtung: Bei Glitzer-Lack ist es oft besser, gleich mehrere Schichten aufzutragen. So hält der Lack besser und die deckende Wirkung verstärkt den Sparkle-Effekt. Klarlack drüber und fertig ist der festliche Partylook!

Style-Tipp: Wer’s doch etwas bunter mag, kann einfach auch eine andere Farbe verwenden und sie mit glitzerndem Überlack aufpeppen.