Wer auf der Suche nach dem ultimativen Trend für seine Nägel ist, dem könnten wir jetzt behilflich sein. Denn laut Social Media erobern Checkerboard-Nails die Herzen ihrer Träger:innen gerade im Sturm. Wir verraten euch, was den Look ausmacht und wie ihr ihn am besten nachmacht.

Karo-Muster ist definitiv nicht nur im Herbst und Winter angesagt.

Checkerboard-Nails: So schön ist der Nageltrend

Wer denkt, dass Schachbrettmuster nur etwas auf der Kleidung und das am besten auch noch in der Herbst/Winter-Saison zu suchen hat, der irrt. Denn in diesem Sommer finden wir den Karo-Style direkt auf unseren Nägeln wieder. An Checkerboard-Nails kommt man auf Social Media aktuell nicht mehr vorbei. User:innen teilen ihre schönsten Arten, um den Trend zu tragen.

Dabei experimentieren sie mit Farben, Größen der Karo-Kacheln und teils sogar wellenförmigen Linien, die an die wilden 70er erinnern. Mit dem verspielten Look sorgen sie für ein richtiges Highlight, das noch dazu jedes Outfit aufwertet. Auch in Sachen Farbe darf man sich bei den Checkerboard-Nails ruhig etwas trauen, denn der Trend geht weit über das ikonische schwarz-weiß Muster hinaus.

5 Arten, um Checkerboard-Nails zu tragen

Es ist höchste Zeit, unser Nailart-Game auf ein neues Level zu haben. Die karierten Nägel sind dafür genau der richtige Anlass. Wir haben die fünf schönsten Looks für euch gesammelt, wie das Schachbrettmuster getragen werden kann.

1. Buntes Schachbrett

Wir lieben Farbe! Vor allem im Sommer. Tobt euch also ruhig aus. Die Grundfarbe sollte dabei jedoch immer dieselbe bleiben, damit das Gesamtbild harmonisch ist.

2. French Schachbrett

Wieso nicht einfach zwei Mega-Trends vereinen? French Manicure und Checkerboard-Nail lassen sich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl wunderbar vereinen. Das Ergebnis: ein wunderschöner Sommerlook.

3. Detailed Schachbrett

Wer etwas mehr ins Detail gehen möchte und unterschiedliche Formen auf seinen Nägeln ausprobieren will, der könnte sich an diesem Design hier versuchen:

4. Nude Schachbrett

Auch die Nude-Version kann sich sehen lassen. Bei folgendem Video wird übrigens mit Nailstickern gearbeitet – die einfacherer Variante um den Trend auf seine Nägel zu zaubern.

5. Mix und Match Schachbrett

Auch eine Mix-und-Match-Variante der Checkerboard-Nails können sich sehen lassen. Nicht nur Farben und unterschiedliche Varianten des grafischen Musters können kombiniert werden – auch vollkommen andere Designs wie Blumen oder One-Coloured-Nails passen gut dazu.

So geht’s

Keine Sorge, um den Trend selbst zu kreieren, benötigt ihr keine Profi-Kenntnisse im Nailart-Bereich. Lediglich eine ruhige Hand ist von Vorteil. Zuerst tragt ihr einen Unterlack auf, damit die anschließende Farbe länger hält. Dann entscheidet ihr euch für eine Grundfarbe, etwa Nude, Rot, Grün oder was auch immer euch gefällt. Lasst den Nagellack gut trocknen, bevor ihr weitermacht.

Dann nehmt ihr einen Detailpinsel zur Hand und taucht diesen in eine zweite Nagellackfarbe ein, die sich besonders gut von der Basisfarbe abhebt. Jetzt kommt der tricky Part: zieht vorsichtig Linien auf eure Nägel, die einem Schachbrett ähneln. Dann füllt ihr die einzelnen Kacheln aus und lasst sie ebenfalls gut trocknen. Wer möchte, kann natürlich auch Wellenlinien einbauen oder eben nur den oberen Rand der Nägel ins Karo-Muster tauchen. Zum Schluss noch etwas Klarlack drüber und fertig ist der Trend!

