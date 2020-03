Die Lage rund um die Ausbreitung des Coronavirus in Frankreich spitzt sich zu: Noch nie gab es so viele neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden.

Nun rücken rund 100.000 Polizisten aus, um Menschen nachhause zu schicken.

Frankreich: Coronavirus-Lage spitzt sich zu

In Frankreich spitzt sich die Lage rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weiter zu. Wie Behörden berichten, hat es in den letzten 24 Stunden über 1400 neue Infektionen gegeben, wobei die Dunkelziffer sogar noch höher sein dürfte.

Sprunghafter Anstieg der Infektionen

Einen sprunghaften Anstieg gab es bedauerlicherweise aber nicht nur bei den neuen Infektionen. Auch die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus ist von 89 auf über 260 angestiegen. Zudem befinden sich derzeit 931 Personen in Intensivbehandlung. Die meisten der Intensivpatienten sind Personen unter 65 Jahre – also eigentlich keine Angehörigen der Risikogruppe.

Um die Ausbreitung zu bekämpfen, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unter anderem eine Ausgangssperre verhängt und setzt auf weitere rigorose Maßnahmen. Zur Überwachung der Einhaltung wurden 100.000 Polizisten abgestellt, die an verschiedenen Kontrollpunkten wachen werden.