In „David Holmes: The Boy Who Lived“ zeigt Schauspieler Daniel Radcliffe jetzt tragische Einblicke in die Dreharbeiten von „Harry Potter“. Denn bei einem Unfall am Set des siebten Teils erlitt sein Stuntman einen dramatischen Unfall.

Die Doku zeigt, wie dieser das Leben des Mannes für immer beeinflusste.

Daniel Radcliffe macht eine Doku über seinen Stuntman

Von all den Erzählungen der Stars ist eines ziemlich klar: die Crew am „Harry Potter“-Set wurde im Laufe der Dreharbeiten eine richtige Familie. Eine Familie, die kurz vor dem großen Finale einen schweren Schicksalsschlag erlebte. Denn rund um die Dreharbeiten von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1“ kam es 2009 zu einem schrecklichen Unfall.

David Holmes, der Stuntman von Hauptdarsteller Daniel Radcliffe wurde bei der Probe einer Flugszene nämlich von einem Draht nach hinten gezogen – und gegen eine Wand geschleudert. Die Folge: er brach sich sofort das Genick und war fortan gelähmt. Ein absoluter Horror für ihn, seine Familie und die gesamte „Harry Potter“-Crew.

Dass sich David von diesem Unfall jedoch nicht die Lebensfreude nehmen ließ, zeigt jetzt die Dokumentation „David Holmes: The Boy Who Lived“. Produziert von David und „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe zeigt die Dokumentation Einblicke in das Leben des jungen David, der als Turner startete und seinen Job liebte. „Stuntman zu sein ist der beste Job der Welt“, erzählt er in dem Trailer der Doku. „Man wird ständig auf die Probe gestellt und riskiert einfach alles. Ich bin früher geflogen. Nichts ist so wie das, Mann.“

„Es ist ungerecht.“

Die Doku widmet sich Davids Arbeit am Set von „Harry Potter“ und spricht auch über den schrecklichen Unfall. „Es ist ungerecht. Er hätte das alles nicht tun müssen“, so Daniel Radcliffe in dem Trailer. Und auch die Zeit nach dem Unfall wird von der Dokumentation beleuchtet. Denn auch sein aktuelles Leben wird gezeigt. „Dave ist etwas Schreckliches passiert, aber ich möchte nicht so tun, als sei sein Leben eine Tragödie. Die Art und Weise, wie sich sein Leben auf das Leben der Menschen um ihn herum ausgewirkt hat, bedeutet, dass es das Entfernteste davon ist.“

David zeigt sein soziales Engagement, spricht über sein Leben nach dem Unfall und zeigt auch seine anhaltende Freundschaft zu Daniel Radcliffe. „Vor meinem Unfall ging alles darum, cool zu sein und ein Stuntman zu sein. Jetzt geht es darum, präsent zu sein“, so David. „Ich habe so viel Liebe in meinem Leben, viele großartige Freunde. Ich habe so ein Glück.“ Wenn man dem ersten Trailer glauben darf, wird es also ein ziemlich emotionaler Einblick in Davids Leben. Die HBO-Dokumentation erscheint am 15. November auf Max.