Jedes Jahr stellen die Smartphone-Giganten ihre neuen Modelle vor – mit manchmal mehr, manchmal weniger bahnbrechenden Innovationen. Heute gibt es kaum noch jemanden, der kein Smartphone hat. Menschen über 25 können sich aber sicher noch an das Nokia 3310 als eines der beliebtesten Handys erinnern.

Am 1. September 2000 kündigte Nokia an, ein neues Mobilfunkgerät auf den Markt zu bringen. Kurz darauf kam es auf den Markt und wurde später zu dem Kult-Telefon schlechthin. 20 Jahre später sehen unsere Handys ganz anders aus. Die Technologie und das Design hat sich in diesen zwei Jahrzehnten ganz schön weiter entwickelt. Das Handy als Zeitzeuge: Lasst uns einen Blick auf die Entwicklung unseres treuesten Begleiters (nach dem Hund) werfen:

DynaTAC 8000X von Motorola: Das weltweit erste Handy

1983: Das weltweit erste kommerzielle Handy geht an den Start. Es handelt sich dabei um das DynaTAC 8000X von Motorla. Der klingende Name DynaTAC steht dabei für Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Im Jahr 1973 startete die Entwicklung unter Martin Cooper und dem Chefdesigner von Motorola, Rudy Krolopp. Am 21. September 1983 erhielt das 794 Gramm schwere Gerät seine Zulassung der Federal Communications Commission in den USA. Damals kostete das Handy übrigens 3.995 US-Dollar.

SMS und Flip-Mechanismus

1994: Mehr als zehn Jahre nach dem ersten kommerziellen Handy, wurde das eingeführt, was nun unsere primäre Kommunikation darstellt. Textnachrichten am Handy gingen in Form von SMS an den Start. 1996 begannen die Mobiltelefone schließlich schlankere Formen anzunehmen. Motorola führte das StarTAC-Modell ein. Es war das weltweit erste Handy mit Flip-Mechnaimus. Es wog weniger als 100 Gramm und hatte erstmals einen Vibrationsalarm.

Erste Schritte in Richtung Smartphone: Multifunktionhandys

1996: Der ehemalige Hersteller von Gummistiefeln, Nokia brachte das Nokia 9000 Communicator auf den Markt. Mit dem Mulitfunktionshandy ließen sich Faxe sowie E-Mails empfangen und schreiben. Da man so auch von unterwegs aus arbeiten konnte, wurde das Handy besonders viel gekauft und sicherte Nokia mehr Anteile im Handysektor.

Bild: Wahyu Setiawan / Unsplash.com

Das erste Handy mit Kamera

1999: In Japan führte man mit dem Toshiba Camesse das erste Handy mit Kamera ein. Weichzeichner brauchte man angesichts der Qualität damals wohl noch nicht. Auch die ebenso nützlich wie nervige T9-Tipphilfe wurde in diesem Jahr eingeführt. Das beschleunigte den SMS-Verkehr deutlich.

Handys werden langsam zum Mainstream

Ab 2000: Nokia bringt 2000 das Nokia 3310 auf den Markt. Es war das Nachfolgemodell des Nokia 3210, dem ersten Handy ohne externe Antenne. Die beiden Modelle wurden zum Kult, nicht zuletzt, weil man damit das beliebte Spiel Snake spielen konnte. Bei dem Nokia 3210 war es außerdem möglich, die Abdeckschalen auszutauschen und das Handy somit individuell zu gestalten. Anfang 2017 wurde eine Retro-Version des 3310s auf den Markt gebracht.

Ab 2002 schlichen sich Handys langsam in den Mainstream ein. Immer mehr Modelle hatten eine integrierte Kamera. Es folgten Mobiltelefone mit Musikabspielfunktion, integriertem Radio und Farbdisplay. Handys entwickelten sich in Größe, Farbe und es kamen immer mehr Funktionen hinzu.

Das erste iPhone

2007: Apple stellt das allererste iPhone vor. Die Ära der Smartphones beginnt. Mit dem neuen Gerät wurden Computer und Handy kombiniert. Seither ist das Telefonieren im klassischen Sinn nur eine unter vielen mobilen Kommunikationsfunktionen und wie wir wissen mittlerweile eine der unbeliebtesten. Nachrichtendienste wie WhatsApp werden immer beliebter. Unzählige Social Media Apps kommen auf den Markt und bestimmen unser Leben. Sprachnachrichten werden mittlerweile einem Telefonat vorgezogen. Immer öfter werden Smartphones auch zum Bezahlen benutzt und ersetzen damit sogar die Geldbörse.

Und die Entwicklung geht weiter. Smartphones werden immer schmäler, die Bildschirme immer breite, die Qualität der Kamera immer besser. Datenbrillen wurden ebenfalls schon ausgetestet. Bis zur nächsten großen Innovation wird es wohl nicht mehr lange Dauer.