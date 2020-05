Von Taillengürtel bis Retro-Look – im Frühling werden die Tage wieder länger und die Temperaturen steigen in die Höhe. Spätestens jetzt kommt die Frage nach neuen Modetrends auf. In diesem Beitrag widmen wir uns ganz den wichtigsten sommerlichen Trends für selbstbewusste Frauen mit Rundungen.

Nachhaltig wohlfühlen in seidig-zarten Stoffen

Wohlfühlen und gleichzeitig fabelhaft aussehen fällt auch in Plus-Size ganz leicht. Und zwar in umschmeichelnden Stoffen, die gekonnt den Körper umspielen. Dazu gehört im Sommer der semitransparente Trendstoff Organza. Dieser erobert die sonst lässigen Streetstyles und ist verstärkt in T-Shirts oder Tops zu finden. Auch glamouröse Materialien mischen sich unter die aktuellen Trendstoffe. Dazu gehört der schimmernde Satin, den wir gern von Kopf bis Fuß tragen. Weitere wichtige Stoffe bestehen aus natürlichen Materialien. Leinen, Jute oder Biobaumwolle zelebrieren einen neuen modischen Anspruch: Das Bedürfnis nach nachhaltigen, qualitativ hochwertig verarbeiteten Materialien.

Sexy Curves mit Jumpsuit oder Overall

Es gibt einige Kleidungsstücke, durch die Frau sofort anziehender wirkt. Als typische „Verdächtige“ kommen in dieser Hinsicht Overalls und Jumpsuits in Betracht. Gerade bei einer gesunden Portion weiblicher Rundungen werden die maskulinen Kleidungsstücke zum Hingucker. Mit aufregenden Sandaletten kannst du den Kontrast abschließend auf die Spitze treiben. Vielleicht bist du aber auch praktisch veranlagt, sodass du die Sandaletten durch lässige Sneakers ersetzt.

Gut eingewickelt in Wickelkleider

Für das Büro ist dieser Look vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl, aber für die Freizeit auf alle Fälle. Seit Jahren verstehen sich Wickelkleider als absolute IT-Pieces. Wie andere der im Plus Size Guide vorgestellten Kleidungsstücke schmeicheln die romantischen Kleider den femininen Kurven perfekt. Der betonte V-Ausschnitt setzt dabei das Dekolleté eindrucksvoll in Szene. Zusätzlich dazu betont die Wickeloptik ansehnlich die schmale Taille. Gut eingewickelt, erhalten Frauen mit Rundungen eine bezaubernde Sanduhrfigur.

Sommerlicher Farbtopf: Hemdblusen und Maxikleider

Lange Kleider sehen in vielerlei Hinsicht praktisch aus. Besonders an schwülen Tagen können diese auch einmal zum Helfer in der Not avancieren. Einerseits sind sie luftig-leicht, andererseits strahlen sie in bunten Farben sommerliche Happyness aus. Ein weites Kleid zu tragen bedeutet jedoch nicht, die eigene Figur zu verstecken. Im Gegenteil: Selbstbewusste Damen mit Rundungen setzen mit einem figurbetonten Taillengürtel einen drauf.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider

Wenn es eine Farbe gibt, die kurvige Fashionistas nicht vernachlässigen sollten, ist es weiß. Wer behauptet denn, der neutrale Ton würde zu dick auftragen? Obwohl weiß im strengeren Sinne keine Farbe ist, sehen Frauen darin unvergleichlich schön aus. Ein weißes Kleid harmoniert ideal zu warmen Sommertemperaturen. Außerdem strecken weiße Kleidungsstücke optisch die Figur, die ohne Farbkontraste nicht länger gestutzt wird. Ein toller Nebeneffekt ergibt sich darin, dass weiße Blusen und Kleider die Hitze weniger stark anziehen wie dunkle Kleidungsstücke. Die ideale Wahl also, um die tropische Sommerhitze gekonnt zu überstehen.

Übrigens: Auch das schlichte weiße Hemd feiert sein modisches Revival. Elegant und unkompliziert zugleich, bereichert es im Oversized-Look den sommerlichen Alltag.

Zwei-in-eins: Schick im Hosenanzug

Wer sich in der Modebranche auskennt, weiß, dass Hosenanzüge ihr einst eingestaubtes Image längst abgelegt haben. Dieses Jahr beeindrucken uns die Anzüge stattdessen in schönen Farben und verschiedenen Schnitten. Neben dem klassischen Schnitt gelten aktuell weite Blazer und Hosenanzüge als angesagt. Auch in großen Größen haben die praktischen Zweiteiler einen nicht zu unterschätzenden Effekt: Sie strahlen wie kaum ein anderes Kleidungsstück feminine Power aus.

Back to the Roots: Die 70er-Jahre sind zurück

Ob leuchtendes Orange, augenscheinliches Grün oder knalliges Gelb: Die 70er-Jahre tauchen im Sommer erneut auf dem modischen Parkett auf. Die intensiven Retro-Styles dürfen wild miteinander kombiniert und gemixt werden.

Grafische Muster sind in

Kurvige Frauen greifen im Sommer cool zu geometrischen Mustern wie Blockstreifen oder abstrakten Linien. Die kreativen Muster sammeln dabei in vielerlei Hinsicht Pluspunkte: Etwas fülligere Frauen wirken eingehüllt in Prints nicht wie „erschlagen“. Stattdessen können die kreativen Dreiecke, Kreise, Rauten oder Wellen sogar gekonnt die Figur umschmeicheln. Sie heben einfach das hervor, was sichtbar sein soll – und lenken das Auge von möglichen Problemzonen ab.

Mädchen in Uniform im Military Kleid

Mit strammer Armee-Kleidung hat dieser Trend nicht viel gemein. Dafür kommen die inspirierten Outfits mit vielen aufgesetzten Taschen daher. Elegant interpretiert, bieten sie ausreichend Platz für alle wichtigen Utensilien. Gerade um die Proportionen etwas auszugleichen, eignen sich die lässigen Kleider. So wirkt etwa eine kleine Oberweite in einer Military Bluse automatisch größer. Umgekehrt lässt eine coole Cargo-Hose mit vielen Taschen den Oberkörper schlanker wirken. Aus farblicher Perspektive betrachtet, kommen mehrere Kandidaten infrage. Beige, Braun, Camel oder Khaki sollten beim modernen Military-Stil in die enge Wahl aufgenommen werden. Wer mutig vorangehen möchte, entscheidet sich für einen Stilbruch im Karomuster oder für auffällige Neon-Farben.

Buntes Leder

Klingt zunächst wie eine verrückte Idee, hat aber Stil. Jede Frau hat mindestens ein Leder-Kleidungsstück oder täuschend echtes Fake-Fur im Kleiderschrank. Normalerweise sind die zeitlosen Leder-Looks in klassischen dunklen Farben gehalten. Nicht so im Sommer, in dem die schweren Stücke Platz für bunte, dünne Ledervarianten machen. Anstelle schwarzer oder brauner Farbtöne stehen bei warmen Temperaturen auffällige oder helle Nuancen wie Mint oder Flieder hoch im Kurs. Während die Fliedertöne hervorragend zu hellen Hauttypen passen, schmeichelt Mint eher dunklen Hauttypen. Jedenfalls kleben die luftigeren Ledervarianten nicht am Körper und bringen mit ihren bunten Farben den Teint zum Strahlen.

Das Tüpfelchen auf dem i: Taillengürtel und klobige Boots

Neben den genannten Kleidungsstücken sind einige Accessoires im Sommer nicht mehr wegzudenken. Dazu gehört in erster Linie der facettenreiche Taillengürtel. Er schenkt insbesondere bei voluminösen Kleidern anmutige Weiblichkeit. Nicht fehlen sollte außerdem ein schönes, aber trittfestes Schuhwerk. Überraschenderweise gehören im Sommer rockige Cowboy-Stiefel in natürlichen Farben zum femininen Kleid dazu. Aber auch klotzig-klobige Boots machen modisch von sich reden. Kombiniert mit einem verspielten Outfit, sorgen sie für einen einmaligen Kontrast.

Gold, Blau, Grün: Farben voller Leuchtkraft

Im Sommer kommen einige Trendfarben direkt aus der Natur in die weibliche Garderobe. Für kurvige Frauen bedeutet dies, verstärkt auf Farben mit intensiver Leuchtkraft zu setzen. Dazu gehören kräftige Schattierungen in Feuerrot, Rostbraun oder Orange. Auch natürliche Grüntöne wie Limette oder dunkle Waldfarben begleiten uns den ganzen Sommer lang. Blau steht bei Frauen mit schönen Rundungen ebenfalls auf der modischen Agenda. Hierbei ist sogar erwünscht, die komplette Farbpalette von Himmelblau bis Nachtblau abzudecken.