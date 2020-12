Schuppen und juckende Kopfhaut sind sehr nervig. Mit ein paar einfachen Hausmitteln kannst du sie allerdings loswerden und auch wunderbar vorbeugen.

Denn diese fünf Hausmittel sind echte Wunderwaffen gegen nervige Schuppen:

1. Backpulver

Backpulver ist nicht nur in der Küche, sondern auch beim Beauty-Treatment ein wahrer Alleskönner. Denn es hilft sowohl gegen Pickel und Mundgeruch, als auch gegen die nervigen und juckenden Schuppen auf der Kopfhaut. Es lässt sich nämlich wie eine Art Peeling anwenden, das die abgestorbenen Hautschuppen löst und den überschüssigen Talg aufnimmt. Dafür musst du einfach nur nach dem Haare waschen etwas Backpulver (eher mehr als weniger) auf die Kopfhaut geben und einmassieren. Danach spülst du es mit warmen Wasser aus und schon ist deine Kopfhaut perfekt gepeelt.

2. Naturjoghurt

Joghurt oder Topfen wirkt besonders beruhigend auf der Haut, deshalb wird es auch oft bei einem Sonnenbrand aufgetragen. Aber auch bei Schuppen ist ein klassisches Naturjoghurt ein wahres Wundermittel. Denn es beruhigt die gereizte Kopfhaut und spendet ausreichend Feuchtigkeit. Dafür trägst du etwas Joghurt auf und massierst es fünf Minuten ein. Nach weiteren 15 Minuten, in denen das Naturjoghurt einwirken konnte, spülst du das Hausmittel mit warmen Wasser und einem sanften Shampoo aus den Haaren. Jetzt ist deine Kopfhaut wieder perfekt hydriert und produziert so auch weniger Schuppen.

3. Olivenöl oder Kokosöl

Oliven- oder Kokosöl sind einfach wunderbare Mittel gegen trockene Haut. Und das gilt auch für unsere empfindliche Kopfhaut. Denn sie geben der Kopfhaut das Fett zurück, was Shampoos & Co entziehen. Dafür musst du nur ein paar Tropfen des Öls auf die Kopfhaut geben und gut einmassieren. Dann kannst du die Haare zusammenbinden und eine Badehaube darüber geben. Denn diese Tinktur solltest du ruhig einige Stunden einwirken lassen, bis du das Öl wieder aus den Haaren wäscht. Tipp: Wenn du das Oliven- oder Kokosöl am Abend aufträgst, kannst du es auch über Nacht einwirken lassen.

4. Ingwer-Öl

Für die perfekte Beauty-Behandlung der Kopfhaut kannst du auch etwas Ingwer (gerieben) mit einem Esslöffel Sesamöl vermischen. Dieses Ingwer-Öl sorgt dafür, dass die Kopfhaut gepflegt wird und gleichzeitig wichtige Nährstoffe erhält, um die Haut zu regenerieren. Massiere dafür die Ingwer-Kur in deine Kopfhaut ein und lass alles etwa 15 Minuten einwirken. Anschließend spülst du das Haaröl mit Wasser und einem sanften Shampoo aus. Und fertig ist der Spa-Day für deine Kopfhaut.

5. Apfelessig

Und schon wieder ist Apfelessig der Ritter in der glänzenden Rüstung. Denn er ist ein wahrer Alleskönner, wenn es um Beauty-Treamtents geht. Essig stärkt unsere Nägel, verhindert Haarausfall und ist auch ein perfektes Hausmittel gegen Schuppen. Denn Apfelessig reinigt die Kopfhaut und deine Talgdrüsen gründlich und stabilisiert den pH-Wert der Haut. Dafür musst du nur etwas Bio-Apfelessig mit Wasser (Verhältnis 1:1) mischen und auf die Kopfhaut geben. Nachdem der Essig schön einmassiert wurde, kannst du die Tinktur ungefähr 30 Minuten lang ziehen lassen. Danach wäschst du ihn einfach aus den Haaren, ohne Shampoo aus. Nur keine Sorge: Der Essig-Geruch verfliegt, wenn die Haare trocken sind.