Regen, Wind und kalte Luft – Wenn der Herbst kommt, dann braucht man auch das richtige Outfit, um mit dem Wetter umgehen zu können. Deshalb haben wir die coolsten Regenjacken-Trends für diesen Herbst herausgesucht.

Der Herbst ist da – oder zumindest das passende Wetter! Bei Regen und Wind gibt es nur eine Sache, die wirklich hilft: Eine coole Regenjacke. Und auch im Herbst 2020 gibt es wieder einige It-Pieces für Regentage, die ihr nicht verpassen dürft.

Transparente Regenjacken

Der klassische Streetstyle ist in diesem Herbst auch wieder total im Trend. Deshalb sind vor allem transparente Regenjacken beliebt, denn die kann man einfach mit allem kombinieren. Außerdem schaut es einfach richtig cool aus. Hier sind unsere Favorites der durchsichtigen Regenjacken:

Bei Hunter findet ihr eine eher schicke und elegante Version der transparenten Regenjacken. Erhältlich um 145 Euro.

Eine besonders coole Regenjacke mit Druck gibt es bei asos. Erhältlich um 29,55 Euro.

Komplett durchsichtige Regenjacken sind ein ganz besonderes IT-Piece im Herbst 2020. So eine findest du zum Beispiel bei asos. Erhältlich um 31,99 Euro.

XXL-Regenjacken

In diesem Herbst muss es auch nicht immer anliegend und figurbetont sein. Deshalb sind vor allem weite Regenjacken ein echter Hingucker an regnerischen Tagen. Diese gibt es in allen möglichen Farben und Variationen:

Eine lange Regenjacke in A-Linie findest du zum Beispiel bei rains. Erhältlich um 95 Euro.

Eine besonders schicke und stylische XXL-Regenjacke gibt es im Online-Shop von NET A PORTER. Erhältlich um 2.190 Euro.

Eine süße und romantische Version einer weiten Regenjacke gibt es auch im Online-Shop von H&M. Erhältlich um 24,99 Euro.

Pastelltöne

Pastelltöne begleiten uns schon seit einiger Zeit. Und auch im Herbst 2020 sind sie wieder voll im Trend. Denn besonders bei Regenjacken wirken die bunten Akzente perfekt zu einem klassischen Look. Bei diesem Regen-Trend ist es egal, ob lang oder kurz:

Ein langer und weiter Regenmantel in einem schönen Minzgrün findest du bei zalando. Erhältlich um 149,99 Euro.

Auch die kurze Regenjacke in einem Pastell-Pink von Hunter ist ein echter Hingucker an verregneten Tagen. Erhältlich um 150 Euro.

Trenchcoat

Es kann einfach kein Regenwetter ohne einem klassischen Trenchcoat geben. Und auch im Herbst 2020 ist dieser Klassiker wieder unglaublich beliebt. Vor allem die sportlicheren Varianten machen das Regen-Outfit in diesem Jahr perfekt:

Einen Trenchcoat in Salbei Grün findest du bei asos. Erhältlich um 62,65 Euro.

Mit diesem Klassiker kannst du nichts falsch machen: Der Trenchcoat in Schwarz von Vero Moda ist im Online-Shop von zalando zu finden. Erhältlich um 59,99 Euro.