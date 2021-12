Wir lieben Weihnachten, wir lieben Stars und wir lieben Babys! Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Umso besser, wenn es eine Kombi aus allen dreien gibt. Glücklicherweise sind die meisten Promi-Eltern bereits Instagram-Profis und teilen die Weihnachtslooks ihrer Kiddies mit uns.

Die süßesten Schnappschüsse haben wir für euch gesammelt.

1. Hilary Duff

Während Mama Hilary Duff gerade aufgeregt auf den Serienstart von „How I Met Your Father“ hinfiebert, bekommt Töchterchen Mae James Bair noch nicht viel davon mit. Eines kann sie aber schon jetzt: unglaublich cute sein! Die acht Monate alte Mae sieht in ihrem kleinen Weihnachtsstrampler, auf dem sich eine Lebkuchen-Familie befindet, jedenfalls zum Anbeißen herzig aus!

2. Ashley Tisdale

Die neun Monate alter Tochter von Schauspielerin Ashley Tisdale stiehlt zu Weihnachten wohl allen die Show! Denn Jupiter Iris sieht in ihrem Luxus-Outfit einfach unfassbar süß aus. Das Highlight sind aber wohl die klitzekleinen Gucci-Sneaker, für schlappe 250 Euro, die der Tisdale-Sprössling an den Füßchen trägt.

3. Chrissy Teigen

Die Kinder von Chrissy Teigen und John Legend sehen dem Ehepaar wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Kein Wunder also, dass Luna und Miles bereits jetzt echte Fashion-Ikonen sind und auch zu Weihnachten mit ihren Looks glänzen. Sie als festliche Prima-Ballerina und er als Weihnachtself mit Glitzer-Zylinder.

4. Christina Ricci

Erst vor wenigen Wochen ist die kleine Cleo auf die Welt gekommen. Und schon jetzt ist das Neugeborene von Christina Ricci und Mark Hampton eines der süßesten Babys, die das Internet je gesehen hat! Um auch schön warm zu bleiben, haben ihre Eltern Baby-Cleo in ein super süßes Set mit Bananenprint gekleidet. Doch am aller süßesten sind wohl die Mini-Schühchen aus Fell! OMG…

5. Chiara Ferragni

Wie die Mutter, so die Tochter! Dass Vittoria Ferragni später mal genauso einflussreich in Sachen Mode sein wird, wie Mama Chiara, ist schon jetzt klar. Das beweist die italienische Influencerin und Zweifach-Mama immer wieder auf Instagram. Wie etwa auf diesem Schnappschuss, auf dem ihre acht Monate alter Tochter dick eingepackt in einem Luxus-Skianzug samt Leder-Boots zu sehen ist. Und das natürlich in einer absoluten Trendfarbe – eh klar!