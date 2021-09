Während die meisten Paare schon Profis bei Doppel-Dates sind, ist dieser Dating-Trend auch für Singles eine perfekte Art, um einen potenziellen Partner näher kennenzulernen. Denn mit der BFF im Schlepptau, macht das Dating-Game gleich noch mehr Spaß! Und man kommt leichter aus peinlichen Situationen raus …

Hier sind fünf Vorteile von Doppel-Dates.

1. Es gibt keine peinliche Stille

Am schlimmsten ist doch immer der Moment, wenn man sich zum ersten Mal in real life trifft und am Anfang nicht so recht weiß, was man sagen soll. Diese Situationen schreien förmlich nach Awkwardness! Anstatt also Blödsinn zu stammeln und zu erröten, könnt ihr euch einfach ein Treffen zu viert ausmachen. Denn selbst wenn ihr dann seltsame Dinge von euch gebt, ist immer noch eure BFF da, die euch rausreißen kann. Außerdem ist das Risiko, wenn sich vier Personen treffen, wesentlich geringer, dass der Gesprächsstoff ausgeht oder Langweile aufkommt.

2. Ihr könnt das Verhalten genau analysieren

Bei einem One-on-One-Date befindet man sich meistens in einem gedanklichen Tunnel. Man ist so auf das Gegenüber fokussiert oder in das Gespräch vertieft, dass man alles andere meistens gar nicht wirklich wahrnimmt. Bei einem Doppel-Date kann man sich hin und wieder einfach mal zurücklehnen, zuhören und beobachten. Diese Zeit kann man super nutzen, um den potenziellen Partner genauestens zu analysieren (oder sein Insta-Profil schnell mal abzuchecken, wenn ihr das nicht eh schon längst getan habt). Wie geht er mit seinen Freunden um? Wie geht er mit der eigenen BFF um? Und wie verhält er sich Angestellten, beispielsweise in einem Lokal, gegenüber?

3. Ihr seid ihr selbst

Wir alle kennen dieses Phänomen wohl zu gut: Sind wir mit unseren Freunden unterwegs, verhalten wir uns vollkommen normal. Treffen wir auf jemanden, der uns gefällt, sind wir plötzlich wie ausgetauscht. Wenn man beides kombiniert und auf Doppel-Dates geht, dann ist die Chance höher, dass man sich natürlich und genauso wie man ist, gibt. Denn die BFF oder auch jede andere Freundin strahlt eine unglaubliche Geborgenheit und Vertrautheit aus, die man sich in Situationen wie diesen zunutze machen kann.

4. Ihr könnt mehr ausprobieren

Unser persönlicher Favorit unter den Vorteilen: Wenn man sich zu einem gemeinsamen Dinner-Date trifft, dann kann man zu viert allerhand Essen bestellen und gemeinsam verkosten. Das eignet sich nicht nur als perfekter Icebreaker, sondern verhilft euch auch dazu, euch durch zahlreiche Gerichte der Speisekarte zu verkosten. Win-Win, oder?

5. Ihr könnt den potenziellen Partner tauschen

Gut, im Normalfall sollte man bereits vor dem Treffen klären, wer wen daten möchte. Doch manchmal springt der Funke einfach nicht über. Und manchmal gefällt einem das Date der Freundin viel besser, als das eigene. Ist sie damit einverstanden, dann könntet ihr ja unauffällig switchen. Wenn nicht, dann sieht die Sache schon etwas komplizierter aus …