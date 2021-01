Die Dschungelshow, früher bekannt als das Dschungelcamp, liefert immer großartige Memes und User-Kommentare. Aber die gestrige Show dürfte sich wohl selbst übertroffen haben. Grund war der kuriose Auftritt von Ex-Kandidat David Ortega.

Er schaffte es, das ganze Netz zu verwirren. Die Dschungelshow läuft auf RTL und ist parallel dazu auch bei TVNOW zu verfügbar.

Kurioser Auftritt von Ex-Kandidat David Ortega: Embryos, Babys, alte Germanen

Gemeinsam mit Thorsten Legat und Menderes, dem Dschungelkönig von 2016, sitzt der Reality-Darsteller David Ortega bei Sonja und Daniel in der neuesten Dschungelshow-Episode im Studio und soll eigentlich ein bisschen über jene legendäre Staffel plaudern, in der auch er sein Unwesen trieb. In Rückblenden, können sie Zuseher Rolf Zacher und Gunter Gabriel sehen, beide inzwischen verstorben, und Menderes erzählt von seiner Liebe zum einfachen Leben.

Was aber dann kam, damit hat wohl keiner gerechnet: David Ortega. Dschungel-Berühmtheit erlangte er mit Zitaten wie etwa, dass “Dinosaurier” irgendwas Fieses ausgefressen haben müssen, “sonst wären sie wohl kaum ausgestorben”. In der neuen Episode beginnt er zu erzählen, wie sehr ihn der Dschungel verändert habe. Und das Internet? Das kratzt sich kollektiv am Kopf und hört die Grillen zirpen. Ortega spricht von “Embryos, Babys” und “alten Germanen”.

Seine Erzählstränge scheinen zu verschwimmen. “Wir müssen alle mehr Frieden spüren (…) gegen Mobbing und für den Weltfrieden. (…) Wir sind Deutschland, wir sind Export-Weltmeister und sollten wieder dahin kommen, wo wir früher waren: die Germanen, die früher im Wald lebten, mit offenen Hütten und den Frieden symbolisierten – die Eiche anzubeten.” Als Zuseher kann man nur Mitleid für die Moderatoren haben, deren Hilflosigkeit ihnen ins Gesicht geschrieben stand. Wirklich Sinn hat das ganze Geschwafel nicht. Zumindest bescherte es uns wieder ein paar lustige Tweets von Usern, die sich in einer Sache vereint sehen: Keiner kennt David Ortega, aber alle lieben es, dass sie ihn nicht verstehen können.

Die besten Tweets zum Dschungelshow-Auftritt von David Ortega

wenn ihr dachtet auf deutsch ist‘s wirr, dann gebt euch den #DavidOrtega mal auf …“englisch“ 😀



…sailor galaxia find ich am besten 🤣



#Dschungelshow #IBES pic.twitter.com/23i0JiICS0 — trotz desto nichts (@minimination) January 25, 2021

Das kam sogar für dieses Sendungsformat unerwartet #davidortega #IBES — Chlorwassergazelle (@Chlorreich) January 25, 2021

Clever vom Ortega. Die nächsten Auftritte im Trash TV sollten reine Formsache sein…#ibes #Dschungelshow — Andreas (@el_wavos) January 25, 2021