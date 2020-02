Wer auf Stirnfransen steht, für den ist der sogenannte French Girl Fringe perfekt.

Und wie der Name schon vermuten lässt, kommt der Trend aus Frankreich.

French Girl Fringe: Diesen Look lieben wir

Zwar ist der French Girl Fringe nicht unbedingt neu, in diesem Jahr feiert der Haarschnitt nun aber sein Comeback. Denn wie wir wissen, gibt Paris den Ton in Sachen Fashion & Style an. Und wir lieben ihn schon jetzt, denn dieser Style sieht nicht nur bei kurzen, sondern auch bei langen Haaren richtig gut aus. Doch was zeichnet den Look eigentlich aus?

So sieht der Haartrend aus

Dieser Haarschnitt zeichnet sich vor allem durch den lässigen Pony aus. Denn dabei werden die Stirnfransen nicht glatt getragen, sondern einzelne kurze Strähnen hängen locker ins Gesicht. Schon Stil-Ikone Brigitte Bardot hat ihn getragen und nun feiert der French Girl Fringe 2020 wieder sein Comeback.

So stylst du den Look

Die lässigen Stirnfransen passen sowohl zu kurzen, als auch zu langen Haaren. Richtig cool sehen sie außerdem zu einem frechen Bob oder Long-Bob aus. Und obendrein brauchen die Haarsträhnen auch noch ziemlich wenig Aufmerksamkeit. Denn je weniger du ihn mit Glätteisen, Rundbürste oder Haarspray bearbeitest, desto besser triffst du den lässigen Style.

Wer mag, kann den Haarsträhnen natürlich auch etwas Volumen für den perfekten Look verpassen. Vor allem bei glatten Haaren ist das ratsam, denn dann können die Stirnfransen auch schnell mal langweilig aussehen.