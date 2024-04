Beauty-Lover aufgepasst! In diesem Frühling rufen wir den Blue-Eyes-Look aka. „Aquamarine Make-up-Trend“ wieder ins Leben. Das bedeutet: Wir verabschieden uns offiziell von Nude-Looks und klatschen uns endlich wieder Farbe auf die Augen!

Alles, was ihr über diesen Beauty-Trend wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Der Aquamarine-Trend ist im Anmarsch

It’s Spring, Baby! Und mit den ersten Sonnenstrahlen und Frühlingsblumen kommt auch ein alter, neuer Beauty-Trend daher. Denn der sogenannte „Aquamarine-Make-up-Trend“ ist zurück und erobert unsere Beauty-Herzen! Schon Anfang des Jahres spoilerte uns der Pinterest-Predicts-Report für 2024, dass der von Blautönen dominierte Make-up-Trend ein erfrischendes Comeback erleben wird – mit ihm blaue Lidschatten, Eyeliner und Lippenstifte & Co!

Und auch Stars wie Hailey Bieber, Dua Lipa oder Bella Hadid sind schon lange Fans des Blue-Eye-Make-up. Jetzt wird der Trend wiederbelebt und zum Hingucker-Highlight der Saison! Wie ihr den Aquamarine-Beauty-Trend am besten nachstylen könnt? Das verraten wir euch hier!

All eyes on us!

First of all: bei diesem Beauty-Trend liegt der Fokus vor allem auf unseren Augen. Wie der Name Aquamarin schon verrät, setzen wir bei diesem Look auf viele verschiedene Blautöne bei Kajal, Lidschatten oder Mascara. Ob ihr euch dabei für alle drei entscheidet oder nur für blauen Lidschatten zum Beispiel in Kombi mit schwarzem oder weißem Eyeliner, ist euch überlassen. Hauptsache es schimmert Blue! Und auch bei den Blautönen selbst habt ihr die Qual der Wahl: von eisigen Lidschatten-Nuancen bis hin zu leuchtenden oder sogar glitzernden Blautönen ist beim Aquamarine-Trend alles mit dabei. Pro-Tipp: Um den Fokus aufs das knallige Augenlid zu lenken, etwas weniger Mascara als bei anderen Looks auftragen. So wird das Aquamarine-Make-up noch mehr zum Hingucker!

Aber generell gilt: Individualität wird bei diesem Beauty-Trend besonders großgeschrieben! Es bleibt also ganz eurer Kreativität überlassen, wie ihr die Blautöne in euren Make-up-Look einbaut. Jede Menge Inspo dazu findet man zurzeit übrigens auch auf Tiktok: Vom dezenten Look mit einfachem Eyeliner über fabelhaften Smokey Eyes mit blauem Lidschatten, Eyleliner & Co – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Egal ob ihr euch für schlichte Highlight oder Party-Glam entscheidet, dieser Trend ist diesen Frühling auf jeden Fall ein absoluter Hingucker!