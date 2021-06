Jetzt ist es offiziell: Die DSDS-Jury für 2022 steht fest und wir können uns auf Schlagerstar Florian Silbereisen, Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad freuen.

Florian Silbereisen konnten Fans bereits 2020 für einige Folgen als Gastjuror bei der Castingshow sehen.

Die DSDS-Jury für 2022 ist bekannt

Jetzt ist es offiziell. Nachdem Dieter Bohlen “DSDS” und “Das Supertalent” verlassen hat, musste RTL einen neuen Star-Juror an Bord holen. Schon seit einigen Tagen gibt es Gerüchte, dass Florian Silbereisen bald der Nachfolger des Pop-Titanen sein wird.

Jetzt hat der Sender die Gerüchte offiziell bestätigt und auch gleich die komplette Jury für 2022 vorgestellt. “Endlich ist es raus: Showmaster Florian Silbereisen nimmt 2022 neben Ilse DeLange und Toby Gad Platz am Jurypult von DSDS! Wir freuen uns riesig”, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account. Und das ist nicht der erste Auftritt von Silbereisen auf der DSDS-Bühne. Denn im vergangenen Jahr hat sich der Schlagerstar bereits als Gastjuror gezeigt.

Neben Florian Silbereisen wird Ilse DeLange am Jury-Stuhl bei DSDS Platz nehmen. “Die DSDS-Kandidaten können sich mit ihr auf einen absoluten Sonnenschein mit Herzblut in der Jury freuen“, schreibt RTL auf Instagram. Die 44-Jährige hat aber auch bereits eine erstaunliche Karriere hinter sich: 16x Platin, 3x Gold, fünf Nr.1 Alben hat Ilse DeLange bereits bekommen. Außerdem hat die Niederländerin spätestens seit ihrem 2. Platz beim ESC 2019 die Herzen der ganzen Welt erobert.

Berühmter Musikproduzent an Bord

“Beyoncé, Madonna, John Legend oder Leona Lewis – Die Liste an Weltstars, mit denen Musikproduzent Toby Gad schon zusammen gearbeitet hat, ist lang”, verkündet RTL auch den dritten DSDS-Juror auf Instagram. Zu seinen größten Erfolgen zählen Beyoncés “If I Were A Boy” und John Legends “All Of Me”. Jetzt wird er bei der Castingshow nach neuen Talenten Ausschau halten.

Außerdem ruft der Sender auch erneut Sängerinnen und Sänger auf, sich für die kommende Staffel zu bewerben. Das einzige Kriterium, das du dafür erfüllen musst: Du solltest zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. Wenn du das bist und dich bewerben möchtest, kannst du das ganz einfach über einen Link machen.

Alle Folgen von “Deutschland sucht den Superstar” kannst du auch auf TVNOW streamen.