Bereits in der ersten Folge von “Die Bachelorette” sortierte Maxime Herbord ordentlich aus und schickte drei Kandidaten wieder nach Hause. Allerdings scheint die 26-Jährige auch kurz nach der Vorstellungsrunde einen Favoriten gefunden zu haben.

Für Gustav, Niko Cenk und Maurice ist das Rosenabenteuer wieder vorbei.

“Die Bachelorette”: Diese drei Männer sind raus

Gerade erst hat Maxime Herbord die 20 Männer, die bei “Die Bachelorette” um ihr Herz kämpfen wollen, kennengelernt und schon musste sie eine schwere Entscheidung treffen. Welche Kandidaten haben die 26-Jährige nicht mit ihrem ersten Eindruck überzeugt? Am Ende möchte die Bachelorette mit dem Mann ihrer Träume die Show verlassen, doch die Reise dort hin ist sehr lang. Deshalb muss sie von Anfang an ordentlich aussortieren. Gleich in der ersten Nacht der Rosen entschied Maxime Herbord deshalb drei Männer nach Hause zu schicken.

Der Exit von Kandidat Gustav dürfte wohl keinen Fan überraschen. Denn, obwohl der 32-Jährige sehr von sich selbst überzeugt war, erklärte er gegenüber den anderen “Bachelorette”-Kandidaten, dass er nur wenig Interesse an Maxime Herbord hätte. Auch sie merkte wohl, dass es zwischen ihnen nicht klappen würde und schickte ihn deshalb gleich ohne Rose wieder nach Hause. Niko Cenk und Maurice Deufel flogen ebenfalls gleich in der ersten Folge raus. Sie nahmen ihren Exit aber sportlich und wünschten der Bachelorette alles Gute für die Zukunft.

Kandidat Leon bekommt eine Vorab-Rose

Zwischen 17 Männern muss sich Maxime Herbord jetzt entscheiden. Diese Wahl scheint am Anfang doch nahezu aussichtslos. Doch einer der Kandidaten hat es der 26-Jährigen wohl besonders angetan. Denn bereits kurz nach der Vorstellungsrunde überreichte sie dem Kandidaten Leon die erste Rose des Abends. Damit musste der 33-Jährige bei der Entscheidung nicht mehr zittern. “Ihr habt es schon gesehen: Ich würde eine Rose schon vergeben und würde den Leon fragen, ob er diese Rose annehmen möchte?”, fragte die Bachelorette ihren Favoriten. Dieser nahm die Rose gerne an und freut sich bereits darauf Maxime Herbord besser kennenzulernen.

Alle Folgen von “Die Bachelorette” kannst du auch auf TVNOW streamen.