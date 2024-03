Es ist endlich so weit: die beiden Bachelors mussten sich im großen Finale für eine Gewinnerin entscheiden. Das geht natürlich nicht ohne jede Menge Drama.

Auch, wenn die Entscheidungen ziemlich offensichtlich waren.

Finale bei „Die Bachelors“

Wir haben gleich schlechte Nachrichten: Das „Bachelor“-Finale ist nicht mehr das, was es einmal war. Der Grund: die Homedates fehlen. Als treue Fans der Show war das eigentlich immer unser absolutes Highlight. Wo sonst bekommt man einen so großen Cringe-Faktor wie in dem Moment, in dem der Bachelor mit seiner Auserwählten in ihrem grellpinken Kinderzimmer knutscht, während die Eltern unten mit frischem Gebäck und unangetastetem Kuchen auf ihn warten?

Warum findet das Treffen nicht mehr als Home Dates sondern auf neutralem Grund in einem Hotel statt

#Bachelors #Bachelor — Florian E. Sattler (@GJGBTL231) March 20, 2024

Stattdessen bekommen wir dieses Mal eher langweilige Dates in Lokalen und Orten, die aussehen wie eine Hotellobby aus einem schlechten Film. Und so langweilig wie die Location sind auch die Dates. Denn so richtige Fragen haben die Familien der Kandidat:innen nicht. Rebeccas Vater schließt Dennis stattdessen schon beim ersten Anblick in den innersten Kreis der Familie ein; auch Evas Vater ist von Sekunde eins angetan von Bachelor Sebastian.

Die beiden Männer genießen die Familientreffen offensichtlich – und für uns als Publikum wird beim Anblick eigentlich jetzt schon klar, für wen sich die beiden bei der Nacht der Rosen entscheiden werden. Bei Dennis wird es einmal mehr durch die Körpersprache offensichtlich: Rebecca bekommt ein paar Umarmungen und Küsschen auf die Stirn; mit Katja wird beim letzten Date heftig geknutscht.

Sebastian ist da zwar körperlich ein bisschen subtiler; dennoch betont er immer wieder, dass er seinem Herz folgen müsse. Und auch, wenn er sich mit Eva (und vor allem ihrem Vater) gut versteht: bei Larissa will er mehr erfahren, Einblicke in ihr Familienleben bekommen und wissen, wie sie denn fühlt.

Sebastian gesteht beim letzten Date nicht seine unsterbliche Liebe an Eva?



Wir:



#Bachelors pic.twitter.com/W01aUZdDkg — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) March 20, 2024

Diese Frauen bekommen die letzten Rosen

Dementsprechend eindeutig ist (zumindest für uns) dann auch die letzte Nacht der Rosen. Auch wenn Dennis doch noch seine emotionale Seite zeigt und im Interview ein paar Tränchen verdrückt. Die Zeit habe ihn einfach so sehr verändert, betont er. Obwohl sich beide Bachelros sicher sind, für wen sie sich entscheiden, zögern beide es mit ewig langen – und teils absurden – Reden so lange hinaus, wie sie eben können. Für Rebecca ganz schön verwirrend; denn obwohl Dennis bei seiner Rede davon schwärmt, wie perfekt sie nicht ist und wie toll die beiden nicht zueinander passen, fällt die Entscheidung dann doch auf Katja.

Deutlich gefasster nimmt es Eva auf, als Sebastian ihr gesteht, dass sein Herz für Larissa schlägt. Sie bedankt sich bei ihm sogar noch für die schöne Zeit. An dieser Stelle Hut ab an Eva. Wir hätten da ja ganz anders reagiert! Denn als Larissa die Rose letztlich annimmt, merken wir einmal mehr: sie ist eine wandelnde Red Flag. Statt einem Liebesgeständnis sagt sie Sebastian lediglich: mit dieser finalen Rose hat sie ohnehin gerechnet. Ach, wie romantisch!

Die letzte Nacht der Rosen endet also mit zwei gebrochenen Herzen (vier wenn man die Herzen der begeisterten Väter mitzählt) und zwei glücklichen Paaren: Larissa und Sebastian und Katja und Dennis. Aber wie immer ist die Bachelor-Reise hier noch nicht vorbei. Denn auf eines ist im Anschluss Verlass: Frauke Ludowig hat mal wieder spicy Gossip für uns. Bei dem Wiedersehen im Anschluss wird nämlich klar: die große Liebe gab es nicht für beide Bachelors. Denn Katja und Dennis sind zwar ein Paar – bei Larissa und Sebastian hat es jedoch nicht geklappt. Nein, wir sind davon auch nicht überrascht! Schließlich war von Sekunde eins klar: Larissa spielt hier ihr ganz eigenes Spiel. Warum Sebastian das nicht erkannt hat, bleibt uns ein Rätsel.

Dennis ist im „Duell“ der Bachelors also der klare Gewinner. Nicht nur, weil er eine Freundin gefunden hat, sondern auch einen guten Freund. In der Reunion betont er wieder und wieder, wie sehr er Sebastian ins Herz geschlossen hat. Und auch Sebastian erklärt: er war zwar am Anfang skeptisch, dass es zwei Bachelor gibt, letztendlich ist er aber froh und dankbar, dass er jemanden an seiner Seite hatte. Tja, das nennen wir mal ein Happy End!

Ohne Witz: Wir wollen doch alle jemanden haben der einen so anschaut wie Sebastian Dennis oder wie Dennis Sebasitan 🫶 #Bachelors pic.twitter.com/fET6jEihTv — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) March 20, 2024

Alle Folgen von „Die Bachelors“ sind auf RTL+ verfügbar.