Für diese Sternzeichen bringt die neue Woche (10. – 16. August) jede Menge positive Energie, ganz viel Glück in der Liebe und jede Menge Erfolg im Job.

Sie dürfen sich ab heute auf ereignisreiche Tage freuen.

Schütze

Für die Singles unter den Schützen stehen die Sterne diese Woche besser denn je. Sie sind absolut in Flirtlaune und haben zurzeit nicht nur jede Menge Spaß daran, sondern diese Woche auch die Chance auf eine echte Liebe. Und auch bei Paaren läufts rund: Der Sex ist leidenschaftlicher denn je! In Sachen Beruf und Finanzen stehen die Sterne ebenfalls richtig gut. Wer an eine Veränderung denkt, kann jetzt aktiv werden, denn Sonne und Merkur unterstützen den Schützen dabei. Die Zeit ist gut für Bewerbungsgespräche und Gehaltsverhandlungen.

Skorpion

Ähnlich rund läuft es auch beim Skorpion. Denn Venus und Jupiter machen ihn in der Liebe in der zweiten Augustwoche zum absoluten Glückskind. Egal ob beim Onlinedating oder Flirten im Real Life, Singles erleben gerade eine absolute Hochphase. Vergebene Skorpione können sich ebenfalls nicht beklagen, denn sie fühlen sich ihrem Partner zurzeit besonders nah. Auch im Job läuft es für den Skorpion in dieser Woche besonders gut. Denn er hat momentan ein Gespür für kreative Projekte und den Zeitgeist.

Krebs

In Sachen Liebe könnte es für den Krebs diese Woche nicht besser laufen. Denn Venus verleiht ihm gerade neuen Sex-Appeal. Vor allem Singles wirken zurzeit total magnetisch auf andere und ihre große Liebe ist zum Greifen nahe. Paare können nun endlich längst überfällige Missverständnisse aufklären und neue Romantik in die Beziehung bringen. In Sachen Job geht es diese Woche ordentlich vorwärts. Alles läuft rund, die Zusammenarbeit im Team ist sehr harmonisch und auch finanzielle könnte es nicht besser für den Krebs laufen.