Im Universum der Sternzeichen gibt es drei unerschrockene Helden, die in jedem Lebensbereich einfach immer mit einem Lächeln im Gesicht alles geben. Diese Sternzeichen sind wie der Turbo im Motor des Lebens – immer auf Hochtouren und voller Optimismus und Tatendrang. Hier kommen die drei Astrozeichen, die den Begriff „Lebensfreude“ neu definieren!

Diese Tierkreiszeichen strahlen wahre Lebensfreude aus.

Löwe

Wenn es ums Geben geht, steht der Löwe an erster Stelle. Dieses Feuerzeichen lebt für die Bühne des Lebens und gibt immer 110 Prozent. Ob im Job, in der Liebe oder beim Feiern – der Löwe ist nicht nur ein König im Dschungel, sondern auch der Regisseur seines eigenen Blockbusters. Mit einem Lächeln, das den Sonnenaufgang neidisch macht, verteilt der Löwe großzügig seine positive Energie an alle, die in seinem Orbit kreisen. Wer einen Löwen im Leben hat, kann sicher sein: Langeweile ist ein Fremdwort!

Widder

Der Widder ist wie der Blitz, der in das Leben einschlägt – energiegeladen, impulsiv und immer in Bewegung. Dieses Feuerzeichen kann nicht anders, als alles zu geben, sei es in der Karriere, in der Freundschaft oder in der Liebe. Der Widder steht auf der Überholspur des Lebens und nimmt gerne jeden mit, der sich traut, mit ihm mitzuhalten. Langeweile ist für den Widder ein persönlicher Feind, und Routine wird mit einem breiten Grinsen aus dem Weg geräumt. Wer einen Widder im Team hat, kann sicher sein, dass Stillstand nicht auf der Agenda steht!

Schütze

Der Schütze ist der philosophische Globetrotter des Tierkreises. Er möchte nicht nur die Welt bereisen, sondern auch das Herz der Menschen. Großzügig, optimistisch und immer bereit für ein Abenteuer – so lässt sich der Schütze am besten beschreiben. In der Liebe gibt er mehr als Romeo und Julia zusammen. Im Job setzt er auf Kreativität und im Freundeskreis ist er derjenige, der immer ein offenes Ohr und eine Schulter zum Anlehnen bietet. Der Schütze glaubt an das Gute im Menschen. Tatsächlich gibt er sein Bestes, um diese positive Einstellung in jedem Lebensbereich zu verbreiten.