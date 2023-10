French Nails zählen zu den absoluten Klassikern unter den Nageltrends. Diesen Herbst bekommt unsere liebste Maniküre allerdings ein tolles Upgrade! Wir zeigen euch die schönsten French-Nail-Kombos zum Ausprobieren.

Damit beginnt jetzt ganz offiziell unser Fall-Girl-Era …

1. Glazed French Nails

Glazed (Donut) Nails sind bereits seit längerer Zeit unter den Top-Favoriten der Maniküre-Trends. Was, wenn wir euch sagen, dass es den Nagellook auch in der French Version gibt?! Dabei folgt er immer noch der French-Nails-Manier und ist super chic, elegant und dezent. Was Glazed French Nails aber so special macht, ist die in Perlmutt schimmernde Nagelspitze. Auf Insta und Tiktok sind bereits unzählige Bilder und Videos des Trends zu finden. Unsere drei liebsten zeigen wir euch hier.

Auch J.Lo’s persönlicher Nailartist Tom Bachik zeigt, wie edel die Nägel aussehen:

Bei dieser Variante wird die Spitze noch mit einer Chrome-Schicht lackiert:

Produkte zum Nachshoppen:

2. Fall French Nails

Wer im Herbst lieber dunkle, aber dennoch kräftige Farben trägt, kann ebenfalls eine French-Nail-Kombo daraus machen. Dazu einfach einen transparenten oder leicht schimmernden bzw. glossy Lack auf dem ganzen Nagel auftragen. Die Spitze dann in der gewünschten Fall-Colour lackieren. Ob ihr euch dabei auf dunklere Rottöne, erdiges Braun, herbstliche Orange- und Kupferfarben oder Waldgrün entscheidet – bleibt eurem Geschmack überlassen.

Brauen Spitzen sind ebenfalls immer eine gute Methode, um sich das Fall-Feeling auf die Nägel zu holen:

Dezent, aber dennoch trendy, sind Micro French Nails in einem hübschen Grün:

Produkte zum Nachshoppen:

3. Colored French Nails

Farbe bringt uns definitiv in eine good Mood, Stichwort Dopamin! Warum sollten wir also bei unseren Nägeln aufhören? Also schnappt euch gerne auch ein bisschen kräftigere Farben, lackiert damit den gesamten Nagel und färbt dann die Spitze in einem anderen Ton, der sich stark vom Rest abhebt, ein. Ob Lila, Rosa, Rot oder Orange …

… oder doch besser in der schlichten Variante, mit einem Nude-färbigen Hauptlack und weißen Spitzen – erlaubt ist, was gefällt!

Produkte zum Nachshoppen: