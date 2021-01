Kein anderes Kleidungsstück lassen wir so nah an unseren Körper, und doch tragen wir oftmals Unterwäsche, ohne uns groß Gedanken darüberzumachen. Stattdessen sollten wir besser mehr auf das Material und die Herstellung achten. Glücklicherweise gibt’s bereits einige nachhaltige Labels zum instant Fairlieben.

Das sind die schönsten nachhaltigen Labels für Unterwäsche:

Studio Miyagi – Die Kreativen

Hinter dem österreichischen Label Studio Miyagi stehen die zwei Freudinnen Maria und Veronika. Die Grazerinnen zeigen mit ihren Designs, dass nachhaltige Denkansätze und modische Trends sehr wohl miteinander kompatibel sind. Die Stoffe beziehen sie von Lagerabverkäufen, die dann in ihrem Studio in Wien upgecycelt werden. Das Besondere: Die Kreationen kommen ganz ohne Metallbügel, Häkchen oder Kunststoff-Teilchen aus, stattdessen werden elastische Bänder eingearbeitet. Modelle gibt’s ab € 79,-.

thezoo – Die Allrounder

Das Wiener Unterwäsche-Label steht für Qualität und Slow-Fashion. Gründerin Marlies Forenbacher ist es wichtig, dass alle von thezoo verwendeten Materialien den höchsten zertifizierten Qualitätsstandards entsprechen. So wird beispielsweise auf ein Mikrogewebe gesetzt, das nicht nur atmungsaktiv, sondern auch anti-bakteriell ist. Schließlich kommt die Haut tagtäglich mit Unterwäsche in Berührung. Die Stoffe werden in Wien gefärbt, gewaschen und getestet, bevor ein Teil überhaupt produziert wird. Modelle gibt’s ab € 39,-.

Erlich – Die Klassischen

Seit 2015 produziert das Kölner Duo Sarah und Benjamin alias Erlich Textil nachhaltige Unterwäsche zu fairen Bedingungen. Die Teile sind über den Onlineshop erhältlich und werden erst nach Bestelleingang produziert, so spart man hohe Herstellungskosten und lange Vertriebswege. Gefertigt wird in Deutschland unter zertifizierten GOTS und Öko Tex100 Bestimmungen. Außerdem haben die Teile das BSCI Gütesiegel, welches sich für den Schutz von Arbeitnehmerrechten einsetzt. Die Modelle für Damen und Herren gibt’s ab € 14,95.

Vatter – Die Vielseitigen

Alle Produkte von der Münchner Marke Vatter sind GOTS-zertifiziert und werden in Griechenland und der Türkei zu fairen Bedingungen hergestellt. Für die Produktion wird Bio-Baumwolle verwendet. Neben klassischer Unterwäsche wie BH’s und Slips, findet man auch gemütliche Loungewear-Teile wie Tanktops und T-Shirts – und das für Damen, Männer und Kiddies! Basic-Schnitte werden mit witzigen Mustern versehen. Detailgetreu: Auch die Verpackung besteht aus recyceltem Material. Modelle gibt’s ab € 19,-.

Aikyou – Die Soften

Der Name Aikyou ist von einem japanischen Frauennamen inspiriert und bedeutet umgangssprachlich Liebreiz und Respekt. Und so kann man die Designs auch beschreiben – liebliche Designs mit hohem Komfort. Sie selbst betiteln sich als „Die feine, exklusive Lingeriemarke für kleine Brüste“. Die Eco-Unterwäsche wird aus in Europa gewonnener Bio-Baumwolle hergestellt und in Kroatien produziert. Das Sortiment reicht von BH’s über Slips bis hin zu Bodys und Hemdchen. Modelle gibt’s ab € 27,-.