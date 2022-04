Hoch die Hände, Wochenende! Das letzte April-Wochenende schreit nach Frühlingsstimmung und Outdoor-Abenteuern. Doch für einige Sternzeichen werden die kommenden Tage so einiges auf den Kopf stellen.

Denn für diese Sternzeichen wird das Wochenende besonders aufregend!

Wassermann

Für die Wassermänner geht jetzt eine spannende Zeit zu Ende. Denn im April gab es nicht nur aufregende Flirt-Gelegenheiten, sondern auch jede Menge Dramen im Freundeskreis. Umso besser also, dass das Wochenende jetzt die langersehnte Auszeit bringt.

Aber keine Sorge, auch beim Chillen in der Sonne bleibt es für die Wassermänner aufregend. Denn vor allem für die Singles gibt es am Wochenende die ein oder andere Gelegenheit, den Traumtypen kennenzulernen. Also Augen auf, liebe Wassermänner: Dieses Wochenende könnte richtig romantisch werden!

Skorpion

Für die Skorpione macht auch am Wochenende die Arbeit keine Pause. Denn das Tierkreiszeichen befindet sich derzeit in einem richtigen Motivationsschub und möchte am liebsten alles gleichzeitig anpacken. Sei es zusätzliche Arbeit im Job, eine Abgabe für die Uni oder die Hausarbeit: Die Liste ist lang und die Skorpione haben mehr als genug Energie, um alles abzuarbeiten.

Aber Achtung, liebe Skorpione! Denn bei all der Motivation vergesst ihr nur zu schnell auf euer Umfeld und wirkt abwesend und teilweise ignorant. Das kann schnell zu Streitigkeiten führen; vor allem, wenn ihr kein offenes Ohr für die Probleme eurer Liebsten habt.

Waage

So dramatisch das auf den ersten Blick vielleicht klingen mag: Dieses Wochenende hat das Potential, euer Leben zu verändern. Denn so aufregend wie jetzt war es für die Waagen schon lange nicht mehr.

In den vergangenen Monaten haben sich nämlich so einige Veränderungen angebahnt, die jetzt alle auf einmal ihren großen Moment feiern wollen. Das kann zuerst ganz schön überwältigend sein. Aber keine Sorge, liebe Waagen: Ihr schafft das alles. Und auch wenn jetzt ganz schön viel auf euch zukommt. All die positiven Veränderungen verdienen es, gefeiert zu werden. Ihr solltet also wirklich stolz auf euch sein!