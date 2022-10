Halloween steht vor der Tür! Zeit für Grusel, Kostüme und mystischer Rituale. Natürlich haben in der gruseligsten Nacht des Jahres auch die Sterne ihre Finger im Spiel. Laut Horoskop dürfen sich manche Sternzeichen freuen, denn auf sie wartet an Halloween eine positive Überraschung.

Welche Tierkreiszeichen das betrifft, erfahrt ihr hier.

Widder

Eigentlich hat der Widder mit Halloween ja nicht so viel am Hut. Doch dieses Jahr sollte sich dieses Sternzeichen auf die mystischen Vibe einlassen. Denn Widder erleben an Halloween einen spirituellen Höhepunkt. Sie können ihre Gedanken ordnen und näher zu sich selbst zu finden. Mit dieser positiven Überraschung kann der Widder dann mit neuer Energie in den November starten.

Zwilling

Zwillinge wollen es am 31. Oktober so richtig krachen lassen. Und das sollten sie auch, denn das Sternzeichen hat sich eine gelungene Partynacht definitiv mal verdient. Und auf das Sternzeichen wartet eine positive Überraschung. Sie treffen eine alte Bekanntschaft wieder oder eine Person aus ihrem Umfeld, mit der sie nicht gerechnet hätten. Das bringt etwas Aufregung in den Abend und wer weiß, vielleicht ist auch ein Flirt dabei. Fest steht: Langweilig wird es bei den Zwillingen nicht.

Krebs

Der Einfluss des Mondes ermutigt die Krebse dazu, aus ihrer Komfortzone zu treten. Ihre Selbstsicherheit erlebt einen kleinen Boost und so können sie zu Halloween aus sich herauskommen. Sie strahlen einfach eine magische Aura aus. Dem sonst manchmal schüchternen Krebs steht daher eine tolle Halloween-Nacht zu bevor. Es kann auch gut sein, dass das Sternzeichen etwas völlig Verrücktes oder Neues erlebt. Ihr Adrenalin-Level ist rundum Halloween definitiv hoch und die eine oder andere Überraschung ist garantiert!