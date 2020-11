Gerade in schlechten Zeiten, in denen alles grau und düster wirkt, ist es schön, einen guten Freund oder eine gute Freundin an seiner Seite zu haben. Denn eine Freundschaft hält für die Ewigkeit. Bei manchen Sternzeichen ist diese Verbindung besonders stark.

Diese Tierkreiszeichen haben die stärkste Freundschaft:

Skorpion und Widder

Skorpione sind sehr energisch und willensstark. Sie setzen viel auf Loyalität und können ganz schön nachtragend sein, wenn sie jemand verletzt. Der Widder ist gut darin, den Skorpion aus seinen Launen herauszureißen und unterstützt ihn stets, wenn etwas Schlimmes passiert. Die zwei Sternzeichen bringen das Beste aus dem jeweils anderen heraus. Ihre Freundschaft hält ewig.

Löwe und Steinbock

Der Löwe ist ein wahrer Draufgänger, der immer wieder irgendeinen Blödsinn macht. Der Steinbock bleibt hingegen auf dem Boden der Tatsachen und holt auch den Löwen immer wieder von seinem hohen Ross herunter. Gemeinsam haben sie immer eine unglaublich lustige Zeit. Die beiden Sternzeichen ergänzen sich perfekt und wissen, dass sie einander immer anrufen können, egal wie lange es her ist, dass sie sich tatsächlich miteinander gesehen haben.

Waage und Stier

Die Waage ist sehr ausgeglichen und ruhig. Auch der Stier ist eher in sich gekehrt. Die beiden verbindet eine enge, lange Freundschaft, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert. Sie haben auch ähnliche Interessen und treffen sich meist, um gemeinsam zu kochen, zu backen oder ihre Lieblingsfilme zu bingen. Ihre Freundschaft zeichnet sich durch Ruhe und Unaufgeregtheit aus.