Nicht jeder ist im Bett experimentierfreudig. Aber es gibt bestimmte Sternzeichen, denen die Missionarsstellung zu zweit einfach nicht reicht. Sie brauchen Aufregung und Leidenschaft. Wie zum Beispiel einen Dreier.

Diese Tierkreiszeichen sind deshalb am ehesten dazu bereit, Sex zu dritt zu haben.

Löwe

Der Löwe wird gern begehrt und das am besten von mehreren Menschen. Ein Dreier ist deswegen perfekt für ihn. Zu zweit langweilt er sich im Bett meistens nur. Ihm muss ständig eine Show geboten werden. Aber Achtung: Beim Dreier darf wirklich nur er im Mittelpunkt stehen, denn sonst kann es passieren, dass das Sternzeichen die ganze Sache abbricht.

Zwillinge

Zwillinge probieren gerne neue Dinge aus. Sie lieben es, mit Konventionen zu brechen und sind kein großer Freund der Monogamie. Für sie gibt es fast nichts Schöneres, als mit seinem Partner im Bett Spaß zu haben, außer: Mit mehreren Partnern im Bett Spaß zu haben. Zu einem Dreier würden sie deshalb nie Nein sagen.

Steinbock

Der Steinbock arbeitet den ganzen Tag und will in seiner Freizeit einfach nur entspannen. Dann erlebt er auch gerne einmal das ein oder andere Abenteuer. Das Sternzeichen ist alles andere als prüde und versucht sein Sexleben so aufregend wie nur möglich zu gestalten, Fesselspiele und Dreier stehen da an der Tagesordnung.