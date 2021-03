Wir alle kennen diese Menschen, die locker und lässig durchs Leben marschieren. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Menschen, die an sich selbst so hohe Ansprüche stellen, dass sie es unmöglich schaffen können, diese zu erfüllen. Diese Eigenschaft hängt auch vom Sternzeichen ab.

Denn diese drei Tierkreiszeichen sind sich selbst ihre größten Kritiker:

Stier

Der Stier ist ein sehr engstirniges Sternzeichen. Er kann nicht anders, als andere Menschen zu kritisieren, die nicht seiner Meinung sind. Diese Eigenschaft stört ihn aber auch unglaublich an sich selbst. Oft denkt er darüber nach, weniger kritisch zu sein und stellt deshalb auch hohe Ansprüche an sich selbst, genau das zu ändern. Sobald er dann in einem Moment wieder in sein altes Schema fällt, ärgert er sich unglaublich über sich selbst. Er selbst ist dann sein schlimmster Kritiker.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Aber auch sehr gefühlvoll. Sobald er im Job einen Fehler macht oder nicht zufrieden mit seiner eigenen Arbeit ist, wird er ängstlich. Dann verliert er sich in seiner negativen Gedankenwelt und kommt nur schwer wieder raus. Am liebsten würde er seine chaotische Gefühlswelt ausschalten und sich nur noch auf den Job konzentrieren. Doch das kann er nicht. Deshalb gehört der Krebs zu den Sternzeichen, die zu hohe Ansprüche an sich selbst stellen.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein sehr kritisches Sternzeichen. Egal, was man sagt oder tut, sie bessert einen immer aus und kritisiert die kleinsten Fehler. Das kann manchmal ziemlich anstrengend werden. Genauso kritisch, wie zu anderen ist die Jungfrau aber auch zu sich selbst. Sobald sie einen kleinen Fehler macht oder nicht alles perfekt ist, wird sie selbst zu ihrem größten Kritiker. Dabei sind die Ansprüche, die sie an sich selbst stellt meistens viel zu hoch.

Steinbock

Der Steinbock will immer die Kontrolle haben. Das macht er aber nicht, weil er anderen nicht vertraut, sondern weil er sich selbst nur dann akzeptiert, wenn er etwas leistet. Einen Abend gemütlich auf der Couch zu verbringen kommt für dieses Sternzeichen gar nicht erst infrage. Immer geht es bei ihm um Leistung und Verantwortung. Dabei übertreibt er es aber oft. Und meistens stellt er einfach so hohe Ansprüche an sich selbst, dass er diese erst gar nicht erfüllen.