Der Sommer bringt viel Neues. Man verbringt die meiste Zeit draußen, trifft viele Freunde und Singles haben auch den ein oder anderen Sommerflirt. Und dieses Jahr verändert eine wichtige Begegnung das Leben von manchen Sternzeichen.

Diese Sternzeichen treffen im Sommer eine ganz besondere Person:

Fische

Für die Fische steht der Mars in der zweiten Jahreshälfte in einem inspirierenden Winkel. Das animiert das Sternzeichen dazu, aus sich raus zu kommen und sich in völlig neue Situationen zu begeben. Bereits im Sommer führt das zu neuen Bekanntschaften, darunter eine Person, die die Fische endlich dazu bringt, sich selbst zu lieben und die Dinge mit anderen Augen zu sehen.

Waage

Waagen sollten besonders diesen Sommer die Augen offen halten. Überwindet das Sternzeichen erstmal seine introvertierte Phase, die seinen Frühsommer bestimmt, lernt es einen ganz wichtigen Menschen kennen. Für Singles bedeutet das vielleicht sogar die große Liebe. Auf jeden Fall wird der Sommer 2020 für die Waage dadurch besonders aufregend.

Skorpion

Für den Skorpion bedeutet der Sommer einen Neuanfang. In letzter Zeit lief es bei diesem Sternzeichen nicht so prickelnd in der Liebe. Doch mit der warmen Jahreszeit bekommt das Sternzeichen endlich die Kraft, loszulassen und Raum für neue Gefühle zu schaffen. Und hat es das erstmal geschafft, tritt eine neue Liebe in sein Leben, die alles auf den Kopf stellt und dem Skorpion neue Hoffnung schenkt.

Löwe

Für den Löwen hat der Sommer viele Überraschungen parat. Er ist motiviert dazu, neue Menschen kennenzulernen und seinen Horizont zu erweitern. Außerdem nimmt das Sternzeichen wieder mit einer Person aus seiner Vergangenheit Kontakt auf, die ihm die Augen für neue Dinge öffnet.