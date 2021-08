Es ist nicht immer einfach, den Überblick im Leben zu behalten. Oftmals passieren Dinge, die einen ganz schön aus der Bahn werfen. Kein Wunder, dass man dabei auch hin und wieder die Kontrolle verliert. Doch dann gibt es Personen, die sich einfach nie im Griff haben und dazu tendieren, unvernünftig zu sein und sich von ihren Emotionen leiten zu lassen.

Vor allem diese drei Sternzeichen verlieren gerne mal die Kontrolle.

Wassermann

Man kann im Leben so ziemlich alles genießen, was man möchte, solange man es im richtigen Maß tut. Das hat der Wassermann noch nicht ganz verstanden. Denn sobald er einmal Feuer und Flamme für etwas ist, kann er nicht mehr aufhören und gibt die Kontrolle vollständig ab. Sei es guter Drink beim Feiern, eine Packung Chips auf der Couch oder ein unglaublich gutes Buch, das er einfach nicht mehr weglegen kann. Ein kleiner Tipp: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist!

Widder

Widder sind leidenschaftlich, emotional und unglaublich stur. Sie können sich wirklich sehr über Dinge freuen, doch wenn etwas gegen ihren Strich läuft, dann können sie sich mindestens genauso gut aufregen. Und dann gibt es kein Halt mehr! Egal, wer sich dem Sternzeichen in den Weg stellt, der Widder setzt die Hörner an und bringt seinen Willen durch. Wer nicht mitmacht, hat Pech gehabt. Dabei kann die Wut des Sternzeichens ganz schön außer Kontrolle geraten und es sagt und tut vielleicht Dinge, die es später bereut. Nach einer kurzen Cool-Down-Phase läuft der Widder aber wieder auf Betriebstemperatur.

Stier

Wer mit einem Stier befreundet ist, der weiß, dass dieses Sternzeichen ab und zu mal über die Stränge schlägt. Und zwar in den meisten Bereichen des Lebens. Sei es bei einem gemütlichen Abend, der plötzlich so eskaliert, dass sich das Sternzeichen an nichts mehr erinnern kann. Oder eine kleine Meinungsverschiedenheit, die zu einer heftigen Auseinandersetzung mutiert. Vielleicht müssen Stiere einfach lernen, ihre Gefühle und Handlungen etwas mehr in Zaum zu halten. Das reduziert Stress und Unannehmlichkeiten!