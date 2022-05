Ed Sheeran schwebt im siebten Babyhimmel: Der britische Musiker ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das teilte er der Welt völlig überraschend am späten Donnerstagabend mit einem süßen Post auf Instagram mit.

Und es ist: ein Mädchen!

Ed Sheeran ist zum zweiten Mal Vater geworden

Diese Nachricht kommt tatsächlich überraschend. Ed Sheeran ist wieder Papa geworden! Ganz heimlich, still und leise hat seine Frau Cherry Seaborn ihr zweites gemeinsames Baby zur Welt gebracht. Die cuten Babynews gab der britische Popstar am Donnerstagabend selbst auf seinem Instagram-Account bekannt.

„Wollte euch alle wissen lassen, dass wir ein weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen haben“, schreibt der Brite auf seinem Profil. Dazu postet er ein Foto von zwei unglaublich süßen Söckchen, die auf einer Strickdecke in einem Babybett liegen. „Wir beide sind so in sie verliebt und im siebenten Himmel, eine vierköpfige Familie zu sein.“

It’s a girl!

Der britische Musiker verrät zwar noch nicht den Namen oder das Geburtsdatum, dafür lässt er seine Fans wissen: Es ist ein Mädchen! Der Singer-Songwriter weiß definitiv, seine Fans zu überraschen. Bis dato war nämlich nicht mal bekannt, dass er und seine Frau Cherry Seaborn erneut ein Baby erwarten. Generell hält der 31-Jährige sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Bekannt ist allerdings: Sheeran und seine große Liebe Seaborn haben bereits eine gemeinsame Tochter. Im August 2020 kam Lyra Antarctica zur Welt. Ende 2017 verlobte sich das Paar, die Hochzeit sollte eigentlich 2018 folgen, wie der Brite verriet. Schlussendlich schloss das Paar dann im Januar 2019 den Bund der Ehe, wie aus seinem Musikvideo zum Hit „Put It All On Me“ hervorging.