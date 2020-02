Der Trailer für die neue Staffel der spanischen Netflix-Serie Élite ist da. Und er verkündet auch das Startdatum der dritten Staffel. Fans können sich demnach schon sehr bald über ein Wiedersehen mit den Serienstars freuen.

Ab dem 13. März sind die neuen Folgen auf Netflix zu sehen.

Élite bekommt Zuwachs

Während Streaming-Fans normalerweise auf eine weitere Staffel ihrer Lieblings-Netflixserie etwa ein Jahr warten müssen, geht es bei Élite dieses Mal wesentlich schneller. Obwohl Staffel 2 erst im September 2019 startete, geht es mit Staffel 3 schon am 13. März 2020 auf Netflix weiter. Die spanische Erfolgsserie Élite geht nicht nur in die nächste Runde, Zuseher können sich zudem auch auf Zuwachs im Cast freuen. Mit Leïti Sène und Sergio Momo erhält die Besetzungsliste nämlich Verstärkung. Die beiden werden die neuen Charaktere Yeray und Malick verkörpern.

Nach dem Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel, als Polo zurück an die Schule kam, warteten Fans gespannt auf die Rückkehr der Serie. Die spanische Serie ist eine Mischung aus einer High-School-Coming-of-Age-Geschichte und einem Krimi.

Worum geht es in der Serie?

Die Serie spielt einer exklusiven Privatschule in Spanien. Eigentlich wird dort die Elite von Morgen ausgebildet. Allerdings wird bei einem Erdbeben eine staatliche Schule zerstört. Deswegen müssen die Schüler auf andere Schulen aufgeteilt werden. So kommen auch Schüler aus der Arbeiterklasse in den Genuss einer Elite-Ausbildung. Die Neuen sind anfangs begeistert, doch schnell lassen die Privatschüler sie die Klassenunterschiede spüren. Bis es sogar zu einem Mord kommt.

In der neuen Staffel wird ein weiterer Schüler am Elite-Internat umgebracht und die Ermittlungen werden aufgenommen. Die Schüler versuchen, ihre Zukunft aufzubauen, aber ihre Vergangenheit sucht sie heim.