Erstmals wurde in Österreich eine Katze von ihrem Besitzer mit dem Coronavirus infiziert. Weltweit gibt es bereits mehrere solcher Fälle. Inzwischen geht es sowohl dem Tier als auch dem Besitzer wieder gut.

Eine Übertragung von Mensch auf Tier mit dem Coronavirus ist also möglich. Umgekehrt, also von Tier auf Mensch, wurde aber noch kein Fall registriert.

Katze wurde von Besitzer mit Coronavirus infiziert

In Österreich wurde jetzt der erste Fall gemeldet, dass eine Katze von einem Menschen mit dem Coronavirus infiziert wurde. Das ist aber keine Neuheit. Denn bereits im März 2020 wurde der erste Fall von einer Ansteckung von Mensch auf ein Haustier in Belgien registriert. Auch in Deutschland wurde bereits im Dezember 2020 das Coronavirus bei einer Katze nachgewiesen. Diese Infektion wurde ebenfalls von einem Menschen auf das Tier übertragen.

Doch das ist der erste Fall in Österreich. Der ORF berichtet, dass der Bregenzer Tierarzt Karl Fürst bei der Hauskatze Ayla Corona diagnostiziert hatte, und zwar bereits vor vier Wochen. Zum Glück konnte die Katze das Virus bekämpfen und ist wieder wohl auf. Man geht davon aus, dass Ayla das Virus von ihrem Herrchen bekommen hatte, der in dieser Zeit ebenfalls an Corona erkrankt war.

Das Virus wird nicht von Tier auf Mensch übertragen

Obwohl inzwischen bereits mehrfach bestätigt wurde, dass Corona von Menschen auf Tiere übertragen werden kann, ist eine umgekehrte Übertragung doch sehr unwahrscheinlich. Bisher gibt es keine bekannten Fälle, dass Corona von einem Tier auf den Menschen übertragen wurde. Die Übertragung findet von Mensch zu Mensch statt. Gänzlich ausschließen wollen Experten die Möglichkeit einer Ansteckung nicht. Immerhin ist das Coronavirus noch relativ unerforscht und könnte sich natürlich noch weiterentwickeln.