Spam-Mails mit vermeintlichen Gewinnen kennt vermutlich jeder, der eine Mailadresse hat. Doch für eine Frau aus Michigan entpuppte sich eben so eine Mail als tatsächlicher Lotterie-Gewinn.

Jetzt ist sie drei Millionen Dollar reicher!

„Ich konnte nicht glauben, was ich da las“

Na, wie oft gab es in eurem Spamordner schon Mails mit dem Titel „Sie haben gewonnen“ oder „Nur noch einen Klick vom Gewinn entfernt“? Und wie oft hat euch schon der somalische Prinz geschrieben, dass er euch Millionen vererben wird – wenn ihr ihm nur ein einziges Mal finanziell aushelft?

Mittlerweile wissen wir wohl alle, dass Spam-Ordner nicht gerade der Ort sind, an dem die Millionenbeträge auf uns warten. Aber wie sagte schon Cicero: Ausnahmen bestätigen die Regel.

Und das zeigt sich jetzt auch in Michigan. Denn die 55-jährige Laura Spears entdeckte auf der Suche nach einer E-Mail eine Benachrichtigung in ihrem Spam-Ordner. Darin wurde ihr versichert, dass sie drei Millionen Dollar gewonnen hatte. „Ich konnte nicht glauben, was ich da las“, sagt Spears gegenüber der Michigan Lottery. Aber während einige von uns sicher einfach auf „löschen“ geklickt hätten in der Annahme, dass sich dahinter nur ein Betrüger versteckt, sah sich Laura die Nachricht genauer an.

Spam-Mail entpuppt sich als Lotterie-Gewinn

Denn rund um den Jahreswechsel hatte sie sich online tatsächlich ein Lotterie-Los gekauft. Und wie sich herausstellt, war dieses Los wirklich ein Gewinner. Ihre Zahlenkombination 02-05-30-46-61 wurde nämlich am 31. Dezember gezogen.

Als Laura also die E-Mail anklickt, entdeckt sie, dass sie bei der Michigan Lottery tatsächlich drei Millionen Dollar gewonnen hat. Immer noch ein wenig skeptisch beschließt die 55-Jährige, ihren Gewinn zu verifizieren. „Also loggte ich mich in mein Lotteriekonto ein, um die Nachricht in der E-Mail zu bestätigen“, schildert Spears.

Frau in Michigan gewinnt drei Millionen Dollar

„Es ist immer noch so schockierend für mich, dass ich wirklich drei Millionen Dollar gewonnen habe!“, erzählt sie. Das Geld möchte sie mit ihrer Familie teilen und früher als ursprünglich geplant in Pension gehen.

Aus der Aktion hat sie auch eine wichtige Lehre gezogen: „Ich habe die Michigan Lottery auf jeden Fall zu meiner Liste der sicheren Absender hinzugefügt, nur für den Fall, dass ich jemals das Glück haben sollte, eine weitere E-Mail über einen großen Gewinn zu erhalten“, erklärt sie.

Und wir checken in der Zwischenzeit noch einmal schnell, ob wir vielleicht doch auch irgendwo gewonnen haben (natürlich nur bei seriösen Quellen!!).