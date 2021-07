Braune Haare sind langweilig? Fix nicht! Denn im Sommer 2021 sind unglaublich schöne und vielfältige Brauntöne im Trend. Von goldenen Strähnchen bis hin zu satten Rottönen – da ist wirklich alles dabei.

Wir haben für euch die Top 5 Brauntöne im Sommer 2021!

Diese Brauntöne sind im Sommer 2021 angesagt

Im Sommer 2021 ist wirklich für jedes was dabei. Von dunklen Schokoladen-Tönen, bis hin zu kupferfarbenen Farben. Wir zeigen dir welche Brauntöne heuer im Trend sind und wie sich die einzelnen Haarfarben unterscheiden.

1. Roasted Caramel

Dass “Modern Family”-Star Sarah Hyland eine echte Trendsetterin ist, wissen wir schon lange. Mit ihrem neuesten Instagram-Posting präsentiert uns die 30-Jährige auch gleich eine der Trend-Haarfarben im Sommer 2021. Denn Roasted Caramel verkörpert genau das, was wir in diesem Jahr brauchen: Abwechslung und Abenteuer! Der sanfte Rotton in den Haaren lässt unsere braune Mähne gleich viel lebendiger wirken und verleiht dem Style außerdem das gewisse Etwas. Mit diesem Braunton fällst du bei jeder Sommerparty sofort auf.

2. Chocolate Melts

Wer es lieber etwas mysteriöser mag, der sollte im Sommer 2021 unbedingt auf Chocolate Melts setzen. Bei dieser Haarfarbe werden zwei Brauntöne miteinander kombiniert und mithilfe der Balayage-Technik aufgetragen. Der Haarfarben-Trend funktioniert am besten, wenn man dunkelbraunes Haar als Ausgangsfarbe hat. Dann wird zu einem anderen ebenfalls satten, aber dennoch helleren Braunton gegriffen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, wie Schauspielerin Eva Longoria beweist!

3. Hazelnut Brown

Natürlich darf im Sommer 2021 ein ganz besonderer Braunton nicht fehlen: Haselnuss. Der Klassiker der Brauntöne kommt einfach nicht aus der Mode. Und wie Model Taylor Hill beweist, hat sich dieser Look seinen Platz im Trend-Olymp wirklich verdient. Wer den Haarfarben-Trend etwas aufpeppen möchte, der kann auch mit mehreren verschiedenen Tönen arbeiten und zum Haselnussbraun auch einige Strähnchen in helleren Brauntönen einarbeiten. Mehrdimensionale Töne sind im Sommer 2021 nämlich total angesagt.

4. Kupferbraun

Auch Kupfertöne sind im Sommer 2021 ein echter Hingucker. Ein schönes Kupferbraun verleiht dem Haar einen wunderschönen natürlichen Glanz und passt zu fast jedem Hauttypen. Hier kann man auch super mit der Intensität experimentieren. Je nach Typ kann das Rot intensiver oder weniger intensiv in die braunen Haare eingearbeitet werden. Auch Schauspielerin Julianne Moore setzt auf einen besonders satten Rotton.

5. Golden Brown

Wer weiß besser, welche Haarfarbe im Sommer 2021 im Trend ist, als Style-Queen Jennifer Lopez? In ihrem neuesten Instagram-Posting zeigt sie uns gleich den aktuellesten Haarfarben-Trend: Golden Brown. Der besonders helle Braunton, der schon fast blond wirkt, bringt das Sommerfeeling direkt auf die Mähne. Mit goldenen Strähnchen wirken die Haare dann noch glanzvoller. Perfekt für jede Brünette, die im Sommer mal etwas experimentieren möchte.