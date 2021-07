Seit Jahren warten Fans auf dieses Liebescomeback: Jennifer Lopez und Ben Affleck sind offenbar wirklich wieder zusammen. Jetzt wurden die beiden sogar bei einem gemeinsamen Ausflug mit J.Los Tochter gesichtet.

Die neue Patchworkfamilie vebrachte offenbar ein paar Tage zusammen in den Hamptons in New York.

Jennifer Lopez: Ben Affleck lernt ihre Kids kennen

Die Sache zwischen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) scheint wirklich ernst zu sein. Vergangenes Wochenende verbrachte das Paar ein paar Tage in den Hamptons. Doch dabei waren die beiden nicht alleine. Denn auch J.Los Tochter Emme begleitete die frisch verliebten. Außerdem war auch noch eine Freundin der 13-Jährigen mit dabei. Das zeigen aktuelle Paparazzi-Bilder, die der Daily Mail vorliegen.

Hier geht’s zu den Fotos.

Auf Shopping-Tour in den Hamptons

Gemeinsam mit den Kids waren Jennifer und Ben wohl auf Shopping-Tour. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Ben J.Los Tochter Emme und deren Freundin in einen Laden begleitet, während die 51-Jährige im Auto wartet. Jennifers Sohn Maximilian (13) war allerdings nicht mit von der Partie.

Der Schauspieler dürfte die Kinder der Sängerin schon von einiger Zeit kennengelernt haben. Das plauderte zumindest ein Insider gegenüber dem People-Magazine aus. Er verstehe sich super mit den Kids und habe sich “großartig geschlagen”, so die geheime Quelle.

Jennifer und Ben waren von 2002 bis 2004 ein Paar. Die beiden waren sogar verlobt und wollten 2003 heiraten. Nachdem sie die Hochzeit zuerst verschoben hatten, folgte 2004 schließlich die Trennung.