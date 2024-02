Zauberfans aufgepasst: schon seit längerem ist bekannt, dass gerade an einer Serie zu den weltbekannten Büchern und Filmen von „Harry Potter“ gebastelt wird. Jetzt nimmt die Sache langsam Form an, denn es gibt bereits einen Starttermin, an dem die Neuauflage unserer liebsten Zauberlehrlinge startet.

Auch wenn die Freude darüber enorm ist, müssen wir uns dennoch etwas gedulden.

„Harry Potter“-Serie: In diesem Jahr ist es so weit!

Das Zauberuniversum von „Harry Potter“ wird bald erweitert. Denn Warner Bros. arbeitet bereits fleißig an einem Reboot in Form einer Serie zu den wohl kultigsten Zauberern aller Zeiten. Jetzt hat sich der CEO von Warner Bros., David Zaslav, zu Wort gemeldet und seine Freude über die Neuauflage von Harry, Ron, Hermine und Co betont, wie Variety berichtet. „Wir sind alle sehr aufgeregt wegen Harry Potter. Der letzte Film liegt jetzt auch schon wieder zwölf Jahre zurück“, so Zaslav.

Es habe bereits Gespräche mit J.K. Rowling, der Autorin der „Harry Potter“-Romane geben, verrät der CEO weiter. „Ich war vor ein paar Wochen in London […], und wir haben eine intensive Zeit mit J.K. und ihrem Team verbracht. Beide Seiten können es kaum noch erwarten, das Franchise wieder zum Leben zu erwecken“. Dabei habe man große Fortschritte in der Umsetzung der Serie gemacht: „Unsere Gespräche waren großartig, und wir könnten nicht aufgeregter sein. Wir können es kaum noch erwarten, ein Jahrzehnt an neuen Geschichten mit Fans auf der ganzen Welt […] zu teilen.

Abschließend löst Zaslav das Rätsel, wann das Reboot erscheinen soll und die Zauberer endlich wieder nach Hogwarts zurückkehren: „Wir planen, die Serie im Jahr 2026 zu veröffentlichen“. Der Streamingdienst Max soll die Serie dann ausstrahlen. Bisher ist Max im deutschsprachigen nicht verfügbar, deshalb munkeln Serien-Experten, dass die Neuauflage bei uns auf Disney+ erscheinen soll.

Wird der Original-Cast mit dabei sein?

Die große Frage, die sich nun alle stellen: wer wird in die weltberühmten Rollen von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger schlüpfen? Das ist bisher noch ein gut behütetes Geheimnis. Doch wir können uns schon mal darauf einstellen, dass es schon bald Casting-News dazu gibt. Damit, dass wir bekannte Gesichter wie die von Daniel Radcliffe, Emma Watson, oder Rupert Grint sehen werden, sollten wir aber nicht rechnen.

Harry-Potter-Darsteller Radcliffe nahm seinen Fans die Hoffnung auf einen Auftritt in der Serie bereits. Im Gespräch mit ComicBook stellt er nämlich klar, dass er sich nicht vorstellen kann, beim Reboot mit dabei zu sein. Er betonte damals, dass er „definitiv nicht danach strebt“, ein Teil der Neuauflage zu sein. „Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen, und ich bin mir sicher, dass derjenige, der sie macht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken will und wahrscheinlich nicht überlegen will, wie man den alten Harry dazu bringt, irgendwo aufzutauchen“, erklärt er. Dennoch blickt der 33-Jährige freudig auf die Neuauflage: „Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, dass die Fackel weitergereicht wird. Aber ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben“, so Radcliffe

Wird 2026 DAS Fantasy-Jahr?

Die „Harry Potter“-Serie ist nicht das einzige Highlight, auf das sich Fantasy-Fans 2026 freuen dürfen. Denn geht es nach Serien-Experten, dann werden noch zwei weitere Hitserien in diesem Jahr erwartet. So soll etwa die dritte Staffel der gefeierten HBO-Prequel-Serie „Game Of Thrones: House Of The Dragon“ starten. Und auch „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ könnte 2026 mit Staffel drei weitergehen.