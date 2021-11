Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer kündigte am Donnerstag einen kompletten Lockdown für Oberösterreich und Salzburg an.

Die drastische Maßnahme sei notwendig, um die Krankenhäuser zu entlasten, so Stelzer in einer Landtagssitzung.

Ab nächster Woche: Lockdown in Oberösterreich und Salzburg

Sollte es nicht zu einer einheitlichen Regelung in ganz Österreich kommen, soll ab nächster Woche ein kompletter Lockdown – für Ungeimpfte und Geimpfte – in Oberösterreich und Salzburg kommen. Das kündigte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer am Donnerstag in der Landtagssitzung am Donnerstag an. „Wir haben nicht mehr viel Spielraum, um nicht zu sagen, wir haben sehr, sehr wenig Spielraum“, so Stelzer.

Der ÖVP-Politiker teilte außerdem mit, sich bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag für ein „bundesweit einheitliches und hartes Vorgehen“ starkzumachen. Aktuell sind Oberösterreich und Salzburg zwar am stärksten betroffen, dennoch sollte es eine „bundeseinheitliche Vorgehensweise“ geben, um die Lage in den Griff zu bekommen, so Stelzer.

Beratungen mit Experten-Team

Am Nachmittag werde Stelzer außerdem mit dem medizinischen Expertenteam des Landes über die weiteren Schritte beraten. Die Corona-Lage sei trotz Verschärfungen in dem Bundesland immer noch drastisch, die neuen Maßnahmen seien also dringend notwendig.

Am Donnerstag gab es einen österreichweiten neuen Höchststand an Neuinfektionen mit insgesamt 15.145 neu Infizierten.