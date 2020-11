Die “Let’s Dance”-Tänzerin Isabel Edvardsson ist zum zweiten Mal schwanger. Das verkündete sie auf Instagram und sorgt mit ihren rührenden Worten für Begeisterung bei den Fans.

Immer wieder betonte sie in Interviews, dass sie ein zweites Baby möchte.

Zweites Baby für Isabel Edvardsson

Das kommt ziemlich überraschend. Die Tänzerin Isabel Edvardsson ist schwanger! 2017 wurde die erste Schwangerschaft der Tänzerin bekannt. Damals schwebte sie sogar mit Babykugel übers Let’s Dance-Bühne, bis ihr Sohn schließlich im September das Licht der Welt erblickte. Und jetzt ist Baby Nr. 2 am Weg! Das verkündete die Tänzerin auf Instagram.

Bereits kleiner Babybauch sichtbar

“Wahnsinn, wenn man ein Wunder in dieser Zeit erleben darf, gerade jetzt… dann ist man mehr als dankbar… diese Glücksgefühle!”, schreibt sie auf Instagram und verkündet damit ihre erneute Schwangerschaft. “Es ist nicht selbstverständlich und wir schätzen es so sehr, was jetzt kommt”, fügt Isabel überglücklich hinzu. Auch ihr Bauch sei bereits zu sehen, schreibt die Tänzerin. Das Geschlecht des neuen Familienmitglieds hat sie allerdings noch nicht verraten.